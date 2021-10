¡Al ritmo de Rauw Alejandro! Actriz cubana Livia Brito conquista a sus fans bailando "La Old Skul"

Livia Brito bailando "La Old Skul" de Rauw Alejandro Foto © Instagram / Livia Brito

Pocas celebrities disfrutan tanto bailando como la actriz cubana Livia Brito, que cada dos por tres está compartiendo una nueva coreografía en Tik Tok, donde tiene más de 10 millones de seguidores que están pendientes de cada uno de los vídeos que publica.

Y es que no hay reto de baile que se le resista a la protagonista de la serie "La Piloto", que se atreve con todas las coreografías que salen en la popular plataforma, donde sus vídeos acumulan millones y millones de reproducciones.

Uno de los últimos bailes que más furor están causando en las redes sociales es el que realizó al ritmo de "La Old Skul" de uno de los artistas más populares del momento, Rauw Alejandro. Un vídeo que además de publicarlo en Tik Tok, también lo compartió en Instagram, donde sus seguidores se mostraron encantados con el resultado.

"Cada que veo tus tik toks de baile me dan tantas ganas de bailar contigo", "Hermosa" o "Me encantas", son algunos de los mensajes que le escribieron en reacción al vídeo, que describió como "Me encanta bailar", algo de los que no nos cabe duda... ¡Lo lleva en la sangre!

Viendo lo mucho que le gusta esto de las coreografías en Tik Tok no es de extrañar que la actriz cubana sea muy popular en la red social y tenga tantos fieles incondicionales, que siempre la están apoyando en sus bailes.

Otros de sus bailes más populares es que el que hizo al ritmo de la canción "Búscate Otro" de Tomy DJ, Dj Pirata, El Kaio. "Ustedes saben que una de las cosas que más disfruto es bailar…", comentó al compartir el clip. ¿Cuál será el siguiente baile con el que nos sorprenda Livia Brito?

