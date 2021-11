Se forma tormenta subtropical Wanda en el Atlántico Norte Foto © Captura/NHC

La tormenta subtropical Wanda se formó este domingo en el Atlántico norte, derivada de un área de bajas presiones de origen no tropical, según el Centro Nacional contra Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Este sistema es la vigesimoprimera tormenta nombrada de la actual temporada ciclónica del Atlántico, aunque su origen no tropical se registra por segundo año consecutivo.

A las 11 de la noche del sábado, Wanda tenía su región central localizada en los 36.2 grados de latitud norte y los 45.4 grados de longitud oeste, posición que la situaba a unos 1640 km al oeste de las islas Azores.

Este organismo posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores, una presión mínima de 988 hectopascales y se desplaza con rumbo próximo al sudeste a razón de 33 kilómetros por hora.

De acuerdo con el NHC, en las próximas 12 a 24 horas la tormenta subtropical tendrá poco cambio en organización e intensidad y se moverá con similar rumbo, disminuyendo algo su velocidad de traslación.

A un mes de que concluya la actual temporada ciclónica, Wanda es el último nombre previsto para identificar los fenómenos meteorológicos, aprobados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) del Sistema de Naciones Unidas para 2021.

Una vez que se use el último nombre, algo que ha pasado en dos ocasiones en los últimos 15 años, los miembros del Comité de Huracanes propondrían otra lista de nombres con el alfabeto latino, de la cual quedarían excluidas las letras Q, U, X, Y y Z, debido a que no son lo suficientemente comunes o no se entienden con facilidad en algunos idiomas locales.

La temporada ciclónica actual deberá concluir este 30 de noviembre, por lo que las autoridades de la región mantienen permanente vigilancia sobre estos organismos debido a su impacto ambiental y económico en los territorios que pasa.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pronosticó una temporada ciclónica en el Atlántico más activa que lo normal en este 2021, con entre 6 y 10 huracanes.

De acuerdo con los meteorólogos estadounidenses, existe un 60% de probabilidades de que la temporada de huracanes de este año llegue a estar por encima de los registros históricos en cuanto a la recurrencia de ese tipo de fenómenos atmosféricos y otros similares de menor intensidad.