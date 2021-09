Meteorólogo Rubiera califica como "muy activas" las últimas tres temporadas ciclónicas en el Atlántico

El meteorólogo José Rubiera advirtió este lunes que durante las últimas tres temporadas ciclónicas en el hemisferio norte, a la entrada del otoño, se ha llegado al número de 17 ciclones tropicales con nombre, lo cual significa que han sido temporadas muy activas.

"Durante el pasado fin de semana ha proseguido el desfile de ondas tropicales saliendo de África y formándose en zonas de bajas presiones y después en tormentas tropicales débiles", señaló Rubiera por el Canal Caribe de la Televisión Cubana.

En estos momentos hay dos tormentas tropicales (Peter y Rose) en la zona bajo monitoreo, pero según los pronósticos no representan riesgos importantes.

"Peter tiene poco futuro. Por delante va a encontrar vientos superiores muy fuertes, y por lo tanto de lo que es hoy, una tormenta tropical de 85 kilómetros por hora, se va a ir moviendo al oeste noroeste, después lo hará hacia el noroeste y después lo hará hacia el norte, pero debilitándose", explicó el meteorólogo cubano.

En cuanto a Rose, otra onda tropical que salió de África y se formó en tormenta tropical, dijo que se encuentra también débil, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y no le queda mucho tiempo para intensificarse.

"Va a encontrarse por delante, mientras va más hacia el noroeste y el norte, sobre el Atlántico, vientos superiores débiles y después agua un poco más fría, por lo tanto, no va a tener tampoco desarrollo", indicó Rubiera.

Sin embargo, otra onda tropical ha salid de África, con baja latitud, y es posible que se fortalezca en una tormenta tropical en los próximos días, mientras se mueve al oeste en el Atlántico.

"Todavía está muy lejana, pero esa sí será un sistema tropical que tendremos que observar mientras se mantenga con estas posibilidades de desarrollo y con este movimiento con tendencia hacia el oeste" dijo el experto.

En la actual temporada de huracanes solo faltan cuatro nombres por usar (Sam, Teresa, Victor y Wanda) para que concluya el listado de nombres aprobados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) del Sistema de Naciones Unidas para 2021.

Una vez que se use el último nombre, algo que ha pasado en dos ocasiones en los últimos 15 años, los miembros del Comité de Huracanes propondrían otra lista de nombres con el alfabeto latino; de la cual quedarían excluidas las letras Q, U, X, Y y Z, debido a que no son lo suficientemente comunes o no se entienden con facilidad en algunos idiomas locales.

La OMM anunció en marzo de este año que no se volverá a emplear el alfabeto griego cuando se agoten los primeros nombres conformados con el alfabeto latino, pues en 2020 se reportaron deficiencias en este sentido. Precisó que puede haber demasiado énfasis en el uso de los nombres del alfabeto griego y no en los impactos reales de la tormenta y esto puede restar valor al impacto necesario y los mensajes de seguridad.

Además, se genera confusión cuando se traducen a otros idiomas de la región y la pronunciación de varias de las letras griegas (Zeta, Eta, Theta) son similares.

"En 2020, esto resultó en tormentas con nombres que suenan muy similares que ocurrieron simultáneamente, lo que generó desafíos de mensajería en lugar de una comunicación clara y simplificada", explicó el comunicado.

Los listados de nombres de ciclones tropicales del Atlántico se repiten cada seis años, a no ser que una tormenta resulte demasiado mortal o costosa. En este caso, se elimina de listas futuras.

Desde 1953, cuando las tormentas comenzaron a ser nombradas bajo el sistema actual, se han retirado 93 nombres de la lista.