Bon Jovi cancela concierto en Miami Beach tras dar positivo al coronavirus

Jon Bon Jovi Foto © Facebook del artista

El legendario roquero Jon Bon Jovi debió cancelar un concierto este sábado en Miami Beach, Florida, tras dar positivo a una prueba de COVID-19.

Bon Jovi, de 59 años, tenía prevista su presentación durante un evento de Runaway Tours en el hotel Loews de South Beach. El diagnóstico obligó al músico a abandonar el edificio, donde estaba con su banda.

Antes del comienzo del concierto, un hombre tomó el micrófono y anunció que Bon Jovi había dado positivo al coronavirus después de que él y otros miembros de la banda recibieran los resultados de pruebas rápidas, dijeron medios locales.

Un representante de Bon Jovi confirmó que el rockero había dado positivo, pero está “totalmente vacunado y se encuentra bien”. También el hermano del músico, Matt Bongiovi, informó al público del diagnóstico antes del espectáculo, según USA Today. Los otros miembros de la banda dieron negativo.

El espectáculo formaba parte de la "escapada de fin de semana de Halloween" de Runaway Tours, una gira de Bon Jovi por varias ciudades. Anteriormente, los miembros de la banda David Bryan y Everett Bradley dieron positivo a COVID-19, y el hijo de Bon Jovi, Jake, también tuvo sospechas de haber contraído la enfermedad.

Está previsto que Jon Bon Jovi reciba el premio Intrepid Lifetime Achievement Award el próximo 10 de noviembre en la Gala Salute to Freedom, que tendrá lugar en el U.S.S. Intrepid de Nueva York.

En 2016, Bon Jovi viajó a Cuba, aunque no se presentó en ningún escenario. En cambio, visitó el restaurante “La Guarida”, un local famoso entre las celebridades que han ido a la isla.

El multipremiado músico, autor de éxitos mundiales como It's My Life y Livin' on a Prayer, forma parte del prestigioso Songwriters Hall of Fame (Salón de la Fama de los compositores) desde 2009.

Además, figura como el número 50 en la lista "Power 100" de la revista Billboard, un ranking sobre las personas más influyentes en el negocio de la música.