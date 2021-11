Yunior García Aguilera: "Espero que el doctor tenga más talento como médico que como agente encubierto"

Yunior García y Carlos Leonardo Vázquez Foto © Facebook / Yunior García y Canal Caribe

El actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los líderes de Archipiélago, cuestionó hoy el testimonio del Doctor Carlos Leonardo Vázquez, quien este lunes reveló ser "el agente Fernando" y acusó al joven artista de buscar la confrontación con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas por promover la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre.

García Aguilera explicó que no pudo responder antes a las acusaciones porque le habían cortado el acceso a Internet desde hacía más de 24 horas, luego de la emisión del material difamatorio de la plataforma oficialista Razones de Cuba por el noticiero estelar, y poco antes de que un grupo de vecinos acudiera a la puerta de su casa a realizarse un acto de repudio y amenazarle. Para conectarse hoy tuvo que acceder a una vía alternativa.

"Sobre el 'agente Fernando', lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto. Y francamente creo que exageran al llamarlo 'agente'. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante, al estilo de los que salen en Tras la huella. Aunque no estoy muy claro de si existe alguna diferencia notable", declaró.

El joven activista contó que, en el evento en el que coincidieron en Madrid, España, el Doctor Velázquez le llamó a su número asustado por una publicación que había realizado en sus redes sociales sobre la experiencia y le pidió que no mencionara su nombre por nada del mundo.

"Yo lo tranquilicé. Le contesté que no era mi intención hacer algo semejante. Nunca he publicado los nombres de los que allí estuvimos, ni lo haré, aunque es obvio que la Seguridad ya debe tener hasta el color de la ropa interior que usamos durante aquellos tres días. Y si soy totalmente sincero, la verdad es que yo ni recordaba el nombre del doctor, solo su cara", aseguró.

De acuerdo con García Aguilera, el agente Fernando estaba allí como parte de un grupo heterogéneo de cubanos que nada tenían que ver con las fuerzas armadas y que no recuerda haber sostenido con él ninguna conversación interesante. "Más bien recuerdo que se pasó la mayor parte del tiempo en silencio y tomando fotos, algo que generó algunas bromas en el grupo. Tampoco pongo en duda todos los títulos académicos que afirma poseer, pero creo que no entendió muy bien el objetivo de aquel taller", puntualizó.

"En mi caso personal, ni siquiera pasé el Servicio Militar y hasta me cuesta un poco de trabajo diferenciar algunos grados militares, lo admito. Tampoco intenté contactar a nadie relacionado con las FAR cuando regresé a La Habana. Pero entiendo la necesidad del régimen de buscarle la quinta pata al gato para negar lo obvio: Archipiélago y la Marcha son propuestas totalmente genuinas, nacidas dentro de Cuba, como resultado de la crisis económica, política, social, cultural y moral que sufrimos los cubanos, como consecuencia de la falta de derechos, democracia, libertad y soberanía ciudadana que padecemos desde hace ya siete décadas", afirmó.

A pesar de que su participación en dich evento ha sido utilizada para intentar acusarle de ser un "operador político" al servicio de Estados Unidos, García Aguilera agradeció al evento académico de tres días en Madrid por la oportunidad de conocer la obra Guernica de Pablo Picasso, visitar museos, hablar de cambios políticos en Cuba "como algo absolutamente normal y necesario", "preguntarle a Felipe González sobre aquellas noches de pesca con Fidel" y "aumentar mi cultura sobre el papel de los ejércitos en sociedades democráticas".

"Esto último intenté reflejarlo en mi texto teatral "Fuego", aún sin estrenar. Creo que el doctor y yo... no vimos en Madrid la misma película", dijo.

Además, añadió que espera sinceramente "que el doctor tenga más talento como médico que como agente encubierto".

"La actuación definitivamente no es un don que le fuera dado, y de esto sí sé un poco. Puedo notar a una legua cuando alguien intenta forzar una lágrima sin éxito", añadió en referencia al momento en que el agente llora durante su testimonio en el audiovisual.

No obstante, el artista advirtió que no le desea a Vázquez ningún mal. "Solo quisiera que no ande por ahí delatando a los médicos y enfermeros de su hospital y que sus compañeros no se aparten demasiado cuando vayan a ser honestos con la terrible situación de nuestros hospitales. Supongo que más de uno se llevó las manos a la cabeza cuando vio su destape en el noticiero. Seguramente ya bromean con eso", señaló.

Para Yunior García, el reportaje de más de 20 minutos no fue una sorpresa. Dijo que no sintió ira, temor, o ansiedad sino "una profunda tristeza por ver cosas así en la Cuba del 2021".

"La misma tristeza que me dio la señora que vino a mi casa justo después del noticiero, acompañada por una docena de 'factores de la comunidad' que ni me conocen ni entienden un comino sobre lo que está realmente pasando en el país de sus hijos y sus nietos", sostuvo.

Antes de concluir, reveló que lunes terminó su noche viendo Drácula, en el programa Historia del Cine, y que en la película, aunque resulte dolorosamente absurdo, "había menos gente queriendo clavar sus colmillos en la carne ajena".