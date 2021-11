Miami Beach vota a favor de prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 2 de la madrugada

Ocean Road, en Miami Beach Foto © Foto: Flickr / Finn Nyman

Los votantes de Miami Beach aprobaron este martes la prohibición del alcohol a partir de las 2 a.m., en un referéndum no vinculante que ha servido para debatir si la ciudad ha superado su condición de distrito de entretenimiento de fama mundial.

La mayoría de los votantes apoyó la pregunta de la boleta electoral, que preguntaba si la ciudad debería revertir su última convocatoria de alcohol hasta las 5 a.m.

Los comisionados de la ciudad, que ya restringieron temporalmente las ventas de alcohol en South Beach el verano pasado antes de que un juez bloqueara la nueva ley, pusieron el referéndum en la boleta para evaluar el apoyo de los residentes a la nueva opción.

El exitoso referéndum llega cuatro años después de que los votantes rechazaran una propuesta similar para prohibir la venta de alcohol a las 2 a.m. en Ocean Drive.

El alcalde Dan Gelber, quien ha realizado campañas paralelas para la reelección y para aprobar el referéndum de las 2 a.m., declaró la victoria en ambos esfuerzos este martes.

Gelber llevaba más de un año intentando dar forma a una alternativa que casi le cuesta el puesto al anterior alcalde.

“Esto es lo que quieren nuestros residentes”, dijo Gelber a los reporteros, tras asegurar que espera que los funcionarios de la ciudad desarrollen una legislación para dar forma a lo aprobado en el referéndum.

La encuesta ha previsto posibles exenciones de la norma, que la comisión tendría que determinar. Gelber dijo, por ejemplo. que estaría dispuesto a permitir que los hoteles más grandes con su propia seguridad y colas en el interior sirvan bebidas alcohólicas hasta las 5 am

El ambiente de “fiesta de toda la noche” en South Beach, aseguró el alcalde, contribuye al crimen y al desorden en el área. Los críticos de la propuesta de las 2 a.m. argumentaron que le costaría a la ciudad millones en ingresos fiscales y no haría nada para detener el crimen en South Beach.

Los propietarios de clubes de la zona invirtieron 675.000 dólares en una campaña para acabar con el referéndum. Organizaron protestas en el Ayuntamiento con trabajadores de la hostelería, llenaron buzones de correo con folletos de campaña y pagaron por llamadas directas incitando a los votantes a oponerse al referéndum.

"La encuesta no vinculante de hoy fue un intento de desviar la dirección de los líderes que no lograron detener los crecientes problemas del crimen en Miami Beach", dijo por su parte Citizens for a Safe Miami Beach, el comité político que luchó contra la cuestión de la boleta electoral, en un comunicado este martes por la noche.

El comité prometió "oponerse a soluciones que no hacen nada para resolver el crimen, pero que costarán sus puestos de trabajo a 4.100 trabajadores locales, aumentarán los impuestos a la propiedad y recortarán decenas de millones de dólares de los ingresos de la ciudad".

Los votantes también aprobaron por abrumadora mayoría un referéndum para ampliar el Monumento al Holocausto de la ciudad y extender su arrendamiento por 21 años más. La pregunta de la boleta electoral propuso expandir el monumento, que es operado en una propiedad de la ciudad por la Federación Judía del Gran Miami, para incluir un nuevo centro de aprendizaje de 7,000 pies cuadrados que se construirá en un estacionamiento al sur de la propiedad.