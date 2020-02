Miami Beach planea limitar venta de alcohol después de las 2 de la madrugada

Publicado el Miércoles, 12 Febrero, 2020 - 19:29 (GMT-4)

Lo intentó el anterior alcalde y casi le cuesta el puesto. Pero al actual alcalde de Miami Beach no le preocupa la impopularidad de la medida: limitar la venta de bebidas alcohólicas en ciertas horas se ha convertido en una de sus actuales prioridades.



Según reporta la cadena de noticias Local 10, el alcalde Dan Gelber dijo hoy en una sesión de la Comisión de la ciudad donde se abordó precisamente este tema, que era necesario cambiar la percepción de que en la playa "se vale todo".



Para esto su propuesta es impedir la venta de alcohol a partir de las 2 de la madrugada durante las vacaciones de primavera que comenzarán en marzo próximo, y que duran 17 días. Esto, como muestra piloto que podría implementarse luego a mayor escala.



"Lo que sucede hoy en Miami Beach con incidentes de vandalismo y crimen es inaceptable, y sabemos que el alcohol juega un rol importante en estás violaciones de la ley", dijo el alcalde frente a los Comisionados como fundamentacion de su propuesta.



Ocean Drive, Collins Avenue y Washington Avenue desde la calle 5 hasta la 16, y el área que comprende entre Pennsylvania Avenue y Collins Court, desde la calle 5 hasta la 16, incluyendo a Española Way, serán las áreas que se verán afectadas por la restricción, en caso de que la propuesta del alcalde prospere.



La reducción de horas, que podría comenzar el 6 de marzo y durar hasta el fin de mes, solo afectaría la venta de alcohol en sitios como bares y restaurantes. La venta de cerveza y vino en supermercados y otras tiendas, así como de otras bebidas en licorerías, estaba habilitada sólo hasta las 10 de la noche.



Entre las medidas que acompañarían la restricción del alcohol está la suspensión de todas las operaciones de los cafés en las aceras en torno al distrito de entretenimiento y cerrar Ocean Drive y partes de Española Way al tráfico vehicular algunos días de la semana durante ese mes.



Según Gelber, su propuesta es más “mesurada” que la que en 2017 hizo el alcalde Philip Levine para limitar la venta de alcohol durante todo el año. La medida no solo fue rechazada por los votantes sino que originó una feroz oposición por parte de comerciantes locales.



Aunque de menor alcance, la propuesta del alcalde Gelbert ya comenzó a despertar hostilidades.



En declaraciones a CiberCuba, la directora regional de la Asociación de Restaurantes y Hoteles de Florida, Lynne Hernández, se mostró en total desacuerdo con la idea.



"Íbamos en el camino correcto y esto va a perjudicar a los negocios sin necesidad. Recientemente celebramos el Super Bowl y todos festejamos que la ciudad tuvo excelentes resultados y muy pocos incidentes delictivos", dijo a CiberCuba la funcionaria.



"Ahora viene esta propuesta que dañaría mucho a la industria del turismo en el mismo mes de marzo en que los hoteles tienen un alza en las reservas", concluyó Hernández.



En una carta dirigida al alcalde y a los comisionados con fecha de 5 de febrero, los directores de la Asociación de Ocean Drive, la Cámara de Comercio de Miami Beach y la Washington Avenue Business Improvement District dijeron que limitar la venta de alcohol a las 2:00 horas podría alejar de la ciudad a los asistentes del Festival de Música Ultra.