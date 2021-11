Unión Europea prorroga las restricciones de viajes desde terceros países, incluyendo Cuba

Emabajada de España en Cuba. Foto © CiberCuba

La Unión Europea (UE) volvió a prorrogar las restricciones de viajes desde terceros países, incluyendo a Cuba, ante la situación epidemiológica que aún presentan por la pandemia de coronavirus.

Según un mensaje de la embajada de España en La Habana, difundido este jueves en Twitter, hasta el 30 de noviembre se prorroga la orden que limita viajes no imprescindibles a países que integran la UE y el espacio Schengen.

En la información reiteran que “no se tramitarán visados de corta estancia, turista, visita familiar o de negocios”.

El Consejo de la Unión Europea, desde el 23 de septiembre último, acordó mantener por razones de salud pública la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceras naciones a los países miembros de ese bloque y asociados al espacio Schengen.

Esa recomendación obliga al consulado español en La Habana a no dar citas aún para visas por viajes de corta estancia como turista, visita familiar o de negocios.

No obstante, allí sí se pueden tramitar visados de reagrupación familiar, de estudios, de reagrupación en régimen general, residencia por trabajo, residencia no lucrativa y cualquier otro visado cuya finalidad sea residir en ese país europeo.

Igual España, desde el 7 de junio último, permite la entrada de viajeros internacionales inmunizados 14 días antes de su arribo con alguna de las vacunas validadas por la Agencia Europea del Medicamento, entre las que se incluyen Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, además de las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac.

Los certificados de vacunación cubanos no son aceptados en la UE hasta la fecha, porque las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus no han sido aprobadas por el organismo regulatorio español ni por la Organización Mundial de la Salud, aunque la UE sí acepta resultados de pruebas diagnósticas de coronavirus negativas, realizadas 48 horas antes de la entrada al país de destino.

Por su parte, el Reino Unido desde el 11 de octubre último sacó de su lista roja de destinos peligrosos por la pandemia de Covid-19 a la mayoría de los países de América Latina, incluida Cuba.

Con esa medida se beneficiaron 47 países y territorios como Chile, Brasil y México, según las autoridades del país. Solo quedaron sujetos a restricciones sanitarias Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Venezuela y República Dominicana.