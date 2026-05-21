Abuelo cubano en Miami sobre acusación a Raúl Castro: «Esperamos que sea el inicio de la caída del régimen»

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Un exiliado cubano de 80 años se quebró en llanto en vivo por Fox News al reaccionar a la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Oscar Fernández, quien abandonó Cuba en 1961 a los 15 años, expresó con la voz entrecortada lo que la noticia significa para décadas de exilio: «Durante 67 años hemos sido ignorados por todos: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, todos».
Ante la pregunta de qué espera que ocurra ahora, Fernández fue directo: «Esperamos que esto sea el inicio de la caída del régimen Castro».
El hombre, que tiene hijos y nietos nacidos en Florida y Nueva York, también miró hacia el futuro de la isla: «Estamos listos para regresar y ayudar en la reconstrucción de nuestro país con trabajo, con dinero, con inversión y con el amor que ha faltado en Cuba durante las últimas seis décadas».
Fernández destacó el papel de la administración actual frente a gobiernos anteriores: «Esta administración es la única que está tratando de abrirnos la puerta. Y no vamos a dejar pasar esta oportunidad».
La acusación formal contra Raúl Castro fue anunciada el miércoles por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, edificio emblemático del exilio cubano, en una fecha deliberadamente simbólica: el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.
El gran jurado federal había emitido la acusación el 23 de abril y fue desclasificada ese mismo día.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, ocurridas el 24 de febrero de 1996 cuando cazas MiG-29 cubanos derribaron dos avionetas civiles desarmadas sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida.
Junto a Castro fueron acusados cinco coimputados: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
Donald Trump calificó la jornada de «un gran día» y señaló que la comunidad de Miami aprecia lo que hizo el Fiscal General. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar fue más contundente: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».
El régimen respondió con rechazo. El canciller Bruno Rodríguez calificó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas», la Embajada de Cuba en Estados Unidos describió el proceso como un «engaño» y el gobierno amenazó con «resistencia feroz» ante cualquier acción derivada del caso.
La acusación es históricamente inédita: es la primera vez en casi 70 años que un alto líder del régimen cubano enfrenta cargos penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos estadounidenses.
Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha viajado a ese país y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace improbable su comparecencia ante un tribunal, aunque el peso político y simbólico del proceso es enorme para la diáspora cubana.
Preguntas frecuentes sobre la acusación a Raúl Castro y su impacto en el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿De qué se acusa a Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Este incidente resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Es la primera vez en casi 70 años que un alto dirigente del régimen cubano enfrenta cargos penales en Estados Unidos.
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¿Cuál es el significado simbólico de la acusación contra Raúl Castro?
La acusación contra Raúl Castro tiene un enorme peso político y simbólico para la diáspora cubana, ya que representa un paso hacia la justicia por un crimen que ha quedado impune durante décadas. Aunque es improbable que Raúl Castro sea extraditado a Estados Unidos debido a la falta de un tratado de extradición, la acusación marca un precedente importante en la presión internacional sobre el régimen cubano.
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¿Qué impacto podría tener esta acusación en el régimen cubano actual?
La acusación podría debilitar aún más la legitimidad del régimen cubano en el ámbito internacional y aumentar la presión sobre el gobierno de La Habana. Además, podría ser vista como un catalizador para movilizar a la comunidad cubanoamericana y otros opositores al régimen, quienes esperan que esta acción legal sea el inicio del fin del gobierno de los Castro en Cuba.
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¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El régimen cubano ha rechazado firmemente la acusación, calificándola de "engaño" y acusando al proceso de ser una acción política sin basamento jurídico. El gobierno cubano ha alegado defensa legítima y ha amenazado con una "resistencia feroz" ante cualquier acción derivada del caso.
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¿Qué pruebas se presentaron contra Raúl Castro en esta acusación?
La acusación se basa en una grabación de audio en la que Raúl Castro describe la orden de derribar las avionetas, así como en más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI que revelan la existencia de una "Operación Venecia", indicando la premeditación del ataque. La autenticidad del audio ha sido verificada por especialistas y exfuncionarios cercanos a Castro.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.