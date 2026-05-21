Abuelo cubano en Miami sobre acusación a Raúl Castro: «Esperamos que sea el inicio de la caída del régimen»

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Un exiliado cubano de 80 años se quebró en llanto en vivo por Fox News al reaccionar a la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Oscar Fernández, quien abandonó Cuba en 1961 a los 15 años, expresó con la voz entrecortada lo que la noticia significa para décadas de exilio: «Durante 67 años hemos sido ignorados por todos: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, todos».

Ante la pregunta de qué espera que ocurra ahora, Fernández fue directo: «Esperamos que esto sea el inicio de la caída del régimen Castro».

El hombre, que tiene hijos y nietos nacidos en Florida y Nueva York, también miró hacia el futuro de la isla: «Estamos listos para regresar y ayudar en la reconstrucción de nuestro país con trabajo, con dinero, con inversión y con el amor que ha faltado en Cuba durante las últimas seis décadas».

Fernández destacó el papel de la administración actual frente a gobiernos anteriores: «Esta administración es la única que está tratando de abrirnos la puerta. Y no vamos a dejar pasar esta oportunidad».

La acusación formal contra Raúl Castro fue anunciada el miércoles por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, edificio emblemático del exilio cubano, en una fecha deliberadamente simbólica: el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.

El gran jurado federal había emitido la acusación el 23 de abril y fue desclasificada ese mismo día.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, ocurridas el 24 de febrero de 1996 cuando cazas MiG-29 cubanos derribaron dos avionetas civiles desarmadas sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida.

Junto a Castro fueron acusados cinco coimputados: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Donald Trump calificó la jornada de «un gran día» y señaló que la comunidad de Miami aprecia lo que hizo el Fiscal General. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar fue más contundente: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».

El régimen respondió con rechazo. El canciller Bruno Rodríguez calificó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas», la Embajada de Cuba en Estados Unidos describió el proceso como un «engaño» y el gobierno amenazó con «resistencia feroz» ante cualquier acción derivada del caso.

La acusación es históricamente inédita: es la primera vez en casi 70 años que un alto líder del régimen cubano enfrenta cargos penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha viajado a ese país y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace improbable su comparecencia ante un tribunal, aunque el peso político y simbólico del proceso es enorme para la diáspora cubana.