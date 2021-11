Adamari Lopez luce cuerpazo bailando con un revelador top rojo

Adamari López Foto © Instagram / Adamari López

Apenas unos días después de deleitar con una espectacular corografía al ritmo de "Cambia el paso" vestida de Jennifer Lopez, Adamari López ha vuelto a dejar a sus fans con la boca abierta con el baile que compartió en su perfil de Instagram, donde da rienda suelta a algunos de sus mejores movimientos de cintura vestida con un top rojo y unos jeans.

La actriz puertorriqueña está atravesando su mejor momento y salta a la vista por el brillo que desprende, algo que sus seguidores no se cansan de repetir junto a sus publicaciones en redes sociales. Y es que tras separarse de Toni Costa y dar un cambio a su vida llevando una dieta saludable y haciendo ejercicio, Ada está más radiante que nunca a sus 50 años.

La última prueba de esto es el alegre baile que compartió en Instagram para darle la bienvenida al fin de semana, un clip que está arrasando en su perfil de Instagram y en el que presume de figura. ¡Menudo tipazo!

Tras compartirlo con sus millones de seguidores, no han tardado en comentarle y llenarle el tablón de elogios como: "A lo natural para que vean que no hay cirugías", "Esta mujer no envejece", "Ella está maravillosa", "¡Hermosa! Inspiración para muchas" o "¡Increíble tu cambio! Felicitaciones".

La mamá de Alaïa se ha convertido en una inspiración para miles de personas en todo el mundo que han sido testigos de su espectacular transformación. Desde que la presentadora de Hoy Día comenzó a seguir el programa de WW de Oprah Winfrey, se puede apreciar el gran cambio que ha dado y lo satisfecha que se encuentra con todos los beneficios que ha obtenido siguiendo una dieta sana y realizando rutinas de ejercicio.

Tan solo unos días atrás, la famosa puertorriqueña se atrevió a realizar una coreografía al más puro estilo JLo vestida como ella en el videoclip de "Cambia el Paso". ¡Genial!

