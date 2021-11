En Somos + eligen al cubano Dariel Fernández como nuevo presidente

Dariel Fernández Foto © facebook / Dariel Fernández

Los miembros del movimiento político Somos + eligieron a Dariel Fernández como su nuevo presidente en un proceso electoral que contó con la participación del 43% de sus 879 integrantes con derecho al voto.

Fernández, empresario cubanoamericano y fundador de la firma Ponemus Inc, resultó vencedor en las elecciones generales del movimiento con más de la mitad de los votos, según divulgo la organización en su portal web.

Resultado de las elecciones presidenciales de Somos + / Fuente: Web de Somos +

En segundo lugar quedó el activista Lázaro Mireles Galván con 148 papeletas y en tercero el candidato Eddy Rodríguez de la Cruz con solo 37 votos.

Las elecciones en Somos + fueron anunciadas por su anterior presidente, Eliecer Ávila, luego que este renunciara públicamente al cargo.

"Hasta que Cuba no sea libre y no haya unas elecciones donde yo, si tengo ganas y es interés mío en ese momento, me pueda postular como independiente o con algún partido, se acabó el Eliécer político", dijo en junio último.

El movimiento político acordó, por unanimidad, reconocer como presidente honorífico al fundador de Somos + y le propusieron que sea asesor del consejo.

El nuevo presidente de Somos + ofreció declaraciones exclusivas a CiberCuba sobre esta nueva etapa del movimiento y envió un mensaje a los cubanos, fundamentalmente a los que están dentro de la isla.

¿Qué representa para Somos + la renovación de su presidencia y en tu caso asumir este proyecto político justo cuando los cubanos dentro de la isla ansían un cambio?

Para Somos + La renovación de su presidencia significa un nuevo comienzo, una nueva etapa, siguiendo los reglamentos de sus estatutos, en los cuales cada 4 años se llevan a cabo las elecciones presidenciales del movimiento.

Asumir la presidencia es algo importante, porque tengo una responsabilidad con los cubanos dentro de la isla y los que están fuera.

Hoy Cuba vive un momento relevante en su historia, donde cada ciudadano tiene una importante misión: luchar para alcanzar el fin de la dictadura Castro comunista socialista; un régimen que se destruyó económica, política y socialmente la vida de más de 11 millones de personas.

Los que están dentro son los que sufren en carne propia todas las opresiones y la falta de insumos, medicinas y libertad. Los que estamos fuera tenemos la misión de compartir, amplificar el mensaje de los que están en la isla y apoyarlos en todo lo que podamos para poner fin a la dictadura más larga de América Latina.

Tenemos que internacionalizar la organización para buscar aliados que de verdad quieran la libertad de los cubanos y el fin de la dictadura. Este punto es crucial porque crear alianzas con otros movimientos de derecha y organizaciones como la OEA, ONU, la Unión Europea, nos daría otra visión y nos posicionará para presionar a la dictadura económica y políticamente.

Otro importante punto es que los miembros se involucren más en la organización, tanto dentro como fuera de la isla, en acciones concretas para alcanzar la libertad de los cubanos.

La educación política es y tiene que ser una prioridad y así prepararse para el cambio. Ese es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Generar líderes dentro de Cuba para que asuman las riendas políticas de la nación.

Por último; un mensaje para los cubanos.

Cubanos dentro de la isla; quiero que sepan que hoy, más que nunca, en sus manos está la verdadera libertad que por mucho tiempo y sacrificio muchos han luchado.

Vemos cómo los jóvenes quieren ser protagonistas de su propia historia, ser parte de ella y no que se la cuenten como ha hecho el régimen comunista socialista cubano.

El cambio en eminente y los dictadores saben que se les acabó el tiempo y que la mentira ha sido descubierta por todos. Luchar es la única opción.

Ustedes se merecen un futuro mejor, una vida de verdad para sus hijos y la realidad es que todo, hasta el día de hoy, ha sido mentiras tras mentiras con ese régimen.

El cubano es inteligente, luchador, creador y ejemplo de ello somos los que emigramos a otros países donde sí hay libertad, creando nuestros negocios, convirtiéndonos en exitosos profesionales, para brindarle un futuro y educación a nuestros hijos.

Este 15N será decisivo y el mundo entero estará mirando y nosotros con ustedes para apoyarlos en esta lucha por la recuperación de la libertad.

No están solos, fuera de la isla hay muchos cubanos que queremos su libertad y eso solo se obtendrá con el fin de la dictadura. Dios me los bendiga.