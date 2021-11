Carlos Otero: "Los exiliados cubanos no somos traidores"

Carlos Otero al recibir la ciudadanía de EE.UU. Foto © Carlos Otero / Facebook

El popular presentador y conductor cubano Carlos Otero hizo una publicación el domingo en redes sociales donde defiende a los exiliados de la Isla y critica al régimen de La Habana por incumplir promesas a favor del pueblo.

“Los exiliados cubanos no somos traidores. Traidores son los que te gobiernan, los que te prometieron esperanzas y no cumplieron, los que te garantizaban una vida digna y no te dieron”, escribió Otero.

Publicación de Carlos Otero en Facebook.

“Traidores son los que viven bien gracias a tus desgracias y necesidades, los que engordan porque el manjar es solo para ellos, los que te piden más sacrificios a cambio de nada”, aseguró.

De igual modo, el presentador radicado en Estados Unidos señaló al gobierno cubano por usar “palos y pistolas para frenar tu deseo de expresarte” y obligar a pensar “igual a ellos”, refiriéndose a quienes ostentan el poder en la Isla.

“Traidores son los que hunden a la Patria, los que tienen riquezas y fomentan la pobreza, los que utilizan la violencia frente a la bondad. Traidores son los que prometen y no cumplen, los que te ahogan hasta dejarte sin aliento, los que te prohíben ser libres aun sabiendo que lo necesitas, traidores son los que quieren que seas mudo ante la injusticia”, sostuvo.

También opinó que son traidores “los que te exigen que creas en un sistema politico-social que no sirve, los que te vigilan y encierran para que no puedas volar”. “Traidores son los que te cuestionan sin permitir ser cuestionados, los que te obligan a emigrar para adueñarse de lo tuyo. Traidores son los que odian una canción porque se convirtió en tu himno”, concluye en alusión al tema Patria y Vida, devenido un himno de descontento para cubanos dentro y fuera del país.

Otero, quien reside en Estados Unidos desde 2008, es uno de los miembros de la farándula en la televisión hispana con más seguidores dentro de la comunidad cubana de Miami. Es presentador del show de TN3, de América Tevé. Su publicación recibió miles de reacciones y cientos de comentarios respaldando sus palabras.