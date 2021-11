Gobierno cubano asegura que ingresos en MLC son para “reaprovisionar primero tiendas en MLC”

Ministro de Economía y Planificación/Tiendas en MLC. Foto © Mesa Redonda/Tiendas Caribe

El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández aseguró que “lo primero que tienes que hacer con los ingresos que se captan por las ventas en las tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC) es reaprovisionar los mercados en MLC ".

“El país ha tenido una restricción fuerte de su liquidez por las afectaciones de los ingresos en divisas por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el recrudecimiento del bloqueo, que ha impedido la entrada de divisas al país por distintas vías, incluyendo a las remesas; y, lo segundo, es la Covid-19, que nos paralizó el turismo y eso es una fuente importante de ingresos”, explicó Gil Fernández al canal de YouTube de la emisora oficialista Radio Reloj.

El ministro reiteró que las tiendas en MLC fueron una alternativa en esta coyuntura para poder captar una cantidad de divisas que estaban entrando y saliendo del país, a través de la importación por parte de personas naturales, con los cual “nos permite tener un nivel de oferta, no con la estabilidad que queremos, pero un nivel de oferta mínimo en las condiciones actuales y redireccionar parte de esos recursos para mantener la estabilidad de las ofertas en pesos cubanos”.

Pero, de acuerdo con el titular cubano de Economía y Planificación, lo primero que se hace con los ingresos de las ventas en MLC es “reaprovisionar” esos propios mercados, aunque también, aseguró, se toma una parte de ese dinero para mantener un nivel de oferta en moneda nacional.

Sin embargo, en una reciente reunión del Consejo de Ministros el gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a defender las ventas en MLC, alegando que de no haberse hecho el desabastecimiento en la isla sería mucho mayor, además de subrayar que con la divisa recaudada en esas tiendas se abastecen las que ofertan productos en moneda nacional.

Igual el ministro de Economía y Planificación puntualizó al citado medio que este año se han utilizado más de 300 millones de dólares de lo que se ha recaudado por las ventas en MLC para respaldar ofertas que se venden en pesos cubanos.

“Nosotros en el diseño que hicimos de esta medida, deberíamos haber designados más recursos a la oferta en pesos, pero -como se ha explicado- no ha sido posible convertir en dinero utilizable una parte importante del efectivo que se ha recaudado en el sistema bancario”, abundó también.

Gil Fernández detalló que no se han podido utilizar parte de las divisas en efectivo que las personas depositaron en los bancos, que desde junio ya no se puede hacer, para registrarlos como saldos en sus tarjetas e ir a comprar a las tiendas MLC.

“Precisamente, una parte de ese dinero era para respaldar las ofertas de las tiendas en pesos”, afirmó el ministro, quien manifestó que esos ingresos no se han podido utilizar “porque al incorporar al Banco Financiero en las tantas listas que tienen ellos [Estados Unidos] unilateralmente, ha generado una fractura en las relaciones que teníamos con los bancos en el exterior que procedían a hacernos operaciones de ese tipo”.

El ministro consideró que “ahora es más complicado poder convertir ese efectivo en dinero utilizable, porque uno tiene que enviar el efectivo y luego esperar que te transfieran en dinero electrónico y eso ha impedido que la medida de las tiendas en MLC no hayan tenido, hasta este momento, el efecto que habíamos diseñado para la oferta en pesos cubanos”.

No obstante, dijo, en la medida en nos vayamos recuperando gradualmente, tras la reapertura de la economía y la mejoría de la pandemia de coronavirus, se irán mejorando los niveles de oferta en pesos cubanos, que es lo decisivo para el control de la inflación, que golpea duramente al bolsillo de los cubanos.

“La tarea más prioritaria que tiene el gobierno cubano en este momento es el control de la inflación”, señaló Gil Fernández.

Según el ministro, “el proceso más complejo que está viviendo nuestro pueblo está vinculado con el incremento de los precios. Un nivel de precios que no tiene racionalidad económica alguna y que está respondiendo a un proceso especulativo por parte de personas inescrupulosas que compran en un mercado y revenden en otro hasta nueve veces más por encima de lo que le costó en el precio oficial”

Igual, dijo, a esta problemática se añade la demanda que se está generando para la compra de divisas en el mercado ilegal, tras la supresión de esas ventas en las Casas de Cambio (CADECA).

“Hay un mercado ilegal e informal de venta y compra de dólares que está gravitando sobre los precios”, precisó.

Sobre las medidas para atenuar este fenómeno, comentó que “uno puede dejarse llevar por las tendencias e intentar combatir esos fenómenos inflacionarios topando precios, con medidas administrativas de regulación, pero esas acciones tienen vida limitada. Ante eso, la medida más efectiva es el incremento de las ofertas estatales en pesos cubanos”.

“No hay magia en la economía. No puedo decir que esto se va a resolver el 15 días. Y que el si el 15 de noviembre abrimos al turismo, el 18 las tiendas en pesos van a estar abastecidas. No es una tarea fácil. Hemos perdido el 13% del PIB y tres mil millones de ingresos y no nos vamos a recuperar de eso caminando cinco pasos”, añadió, además.

“Ha sido muy doloroso y costoso para la economía, los efectos de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, sobre lo cual nos tenemos que imponer. Tenemos un mejor control de la Covid-19, que nos va a permitir la reapertura de la economía, pero el bloqueo seguirá ahí, por eso ratificamos una vez más que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento económico”, concluyó el ministro.