Vin Diesel pide públicamente a The Rock que regrese a "Fast & Furious": "Espero que estés a la altura"

Vin Diesel recurrió a sus redes sociales para pedirle públicamente a Dwayne Johnson -también conocido como The Rock- que forme parte de la décima película de la popular saga de acción "Fast & Furious".

El actor compartió una foto de ambos dando vida a Dominic Toretto y Luke Hobbs, los personajes que interpretan en la franquicia, y junto a ella escribió las siguientes palabras:

"Mi hermanito Dwayne, ha llegado el momento. El mundo espera el final de 'Fast 10'. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase sin que ellos ellos y tú os enviéis buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado nos aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que llegaríamos y tendríamos el mejor final con 'Fast & Furious 10'!", comenzó pidiéndole Vin, y añadió: "Lo digo con amor, pero debes presentarte, no dejes vacía la franquicia. Tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por nadie más. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas su destino".

Para nadie es un secreto la tensión que hay entre los dos actores después de que tuviesen una discusión en 2016 durante un rodaje, algo que han abordado tanto Vin como The Rock en varias entrevistas en los últimos años en las que hablaron de su enfrentamiento.

"Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mi caravana, y me di cuenta de que tenemos diferencias fundamentales sobre cómo entender el cine y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero agradezco ver todo ahora con claridad", comentó el exluchador profesional en 2018 a la revista Rolling Stone cuando le preguntaron por qué no tenía escenas con Vin Diesel en la película que acababan de lanzar.

Este mismo año, los dos volvieron a protagonizar un nuevo capítulo de su enfrentamiento cuando en una entrevista con IndieWire, el actor que da vida a Dominic Toretto explica cómo surgió todo su problema.

"El personaje de Hobbs era difícil de interpretar. Mi enfoque en ese momento fue el de ofrecer mucho amor duro para ayudar a que la actuación estuviera donde tenía que estar. Como productor dije: ‘vale, vamos a coger a Dwayne Johnson, al que se le asocia con el wrestling, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, y al público, haciendo que su personaje sea alguien que no conocen".

Sobre estas declaraciones habló Dwayne en julio de este mismo año y aseguró que no volverá a participar en una película de la saga, aunque le deseó mucha suerte al equipo de "Fast & Furious" en los films que se hagan y "que serán sin él".

A pesar de todo lo que ha ocurrido entre ellos estos años, Vin Diesel no ha dudado en pedir públicamente que participe en la próxima entrega de la saga ya que, según dice, su papel no puede ser interpretado por otro...

¿Serán sus palabras lo suficientemente convincentes para hacer que The Rock regrese a formar parte de la familia Fast o dejará pasar esta oportunidad de dar vida de nuevo a Hobbs? Parece complicado, pero en Hollywood nunca se sabe...

