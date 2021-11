¿Quién es la novia cubana de Amado Carrillo Fuentes que aparece en la última temporada de "Narcos"?

Actriz cubana Yessica Borroto interpreta a Foto © Prensa/Netflix

Desde el 5 de noviembre, la cadena Netflix empezó a emitir la última temporada de la popular serie "Narcos", centrada esta vez en los años 90, luego del encarcelamiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, y en plena guerra entre los cárteles para adueñarse del negocio de las drogas en México.

A lo largo de sus diez capítulos, la serie narra el ascenso al poder de Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", que fue líder del llamado Cártel de Juárez.

Para los espectadores cubanos, esta nueva temporada de la serie tiene un atractivo especial, ya que uno de sus personajes secundarios es la novia cubana de Carrillo Fuentes, Marta Venus Cáceres. Varios de los episodios de la nueva entraga tienen también lugar en La Habana.

Cáceres, interpretada por la actriz y modelo cubana Yessica Borroto, fue identificada por el gobierno cubano como una de las relaciones amorosas del "Señor de los Cielos", que viajaba frecuentemente a la isla para verla.

De acuerdo con información que el gobierno de Cuba entregó en 1997 a la entonces Procuraduría General de la República mexicana, "Carrillo Fuentes estuvo relacionado afectivamente con la ciudadana cubana Marta Venus Cáceres", aunque esta no conocía la verdadera identidad del narco, quien se hacía llamar Juan Antonio Arriaga. Para muchos, era un simple turista mexicano con alto poder adquisitivo, conocido con el apodo de "El Patroncito".

En la trama de esta nueva temporada, Marta conoce al narco en un hotel de lujo en La Habana, donde ella es pianista. Es Carrillo Fuentes quien la aborda y, a partir de ahí, cada vez que Amado visita la isla pasa un tiempo con ella. La relación va a más, y el narco incluso la saca de la isla y le regala una propiedad en Chile.

Lo que aparece en la serie no parece estar muy lejano de la realidad. Según información de la DEA divulgada en el 2001, el poderoso narcotraficante mexicano pagó millones de dólares al gobierno de Cuba para usar la isla como refugio de negocios y amor, según declaró a El Nuevo Herald uno de sus lugartenientes, Alejandro Bernal, extraditado luego a Estados Unidos.

"Se mantenía allá, el compadre [Carrillo] se mantenía allá en Cuba. Si tú quieres llegar a Cuba y quedarte viviendo allá bien tranquilo, cinco millones de dólares a Fidel. Y no te toca nadie. Pero eso no es de ahora, es de toda la vida'', dijo el narcotraficante al Herald. "Cuba es un paraíso, mi rey, si usted no va a matar a nadie ni hablar de política''.

Según Bernal, Carrillo alquilaba la habitación de un hotel en La Habana y una casa en un barrio residencial de la ciudad donde pasaba largas temporadas con su amiga. También aseguró que Carrillo había hecho grandes obras de caridad en la isla.

Autoridades mexicanas admitieron en 1997 que Carrillo Fuentes gozaba de acceso privilegiado a Cuba, donde habría lavado millones de dólares en inversiones. Después de negar los reportes, el entonces embajador de Cuba en México Abelardo Curbelo Padrón le dijo a la prensa mexicana que si Carrillo había estado en Cuba, lo había hecho bajo otra identidad.

Yessica Borroto, que encarna a Marta Cáceres en "Narcos", es una actriz y modelo cubana de 29 años de edad. Ha sido modelo de Channel, Puma, Lambertz, Dey y de marcas cubanas como Clandestina y Prietos' Style. Su rostro resulta cada vez más recurrente en teleseries y videoclips cubanos. Según la revista Vistar, es una de las modelos más solicitadas de la industria cubana. Ha actuado previamente en la película italiana Non è un Paese per Giovani (2017) y en la serie Cuatro estaciones en La Habana (2016), también de Netflix. Además, está por estrenarse su película Sound of Freedom (2022).

De acuerdo con su biografía disponible en internet, Borroto nació en La Habana, en 1992, y su nombre completo es Yessica Borroto Perryman. Además de actriz y modelo es presentadora y cantante.

Una muerte bajo sospecha

Una de las líneas argumentales que explora la nueva temporada de la serie son las numerosas dudas sobre la muerte de Carrillo Fuentes, en julio de 1997, supuestamente en un quirófano cuando intentaba hacerse una cirugía plástica.

Al hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, llegó alguien con el nombre de Antonio Flores Montes para someterse a la intervención quirúrgica de un reconocido médico colombiano: Ricardo Reyes.

El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes, quien habría fallecido durante la operación "por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico", de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento.

Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana, en la habitación 407, donde Amado estaba completamente solo.

Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la Funeraria García López, uno de los más exclusivos en la capital mexicana, que se encargaría de trasladar el cuerpo a Culiacán y después a Badiraguato.

Su certificado de defunción, en el hospital Santa Mónica, estaba con el falso nombre Antonio Flores Montes.

Esa misma tarde la PGR informó en un comunicado que desde el 4 de julio por la noche, recibió informes de que "El señor de los Cielos" había fallecido. La información fue avalada por la DEA.

La versión oficial anota que un paro cardiaco le sobrevino tras ocho horas de operación, pero hubo testigos que afirmaron que del quirófano había salido vivo.

Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después, en el ataúd. De su rostro sobresalía un bigote que despertó suspicacias, tratándose de alguien que iba a hacerse una cirugía en la cara. Surgieron las suposiciones sobre un doble, una de las estrategias de Carrillo Fuentes para evadir a las autoridades y a sus rivales.

A todo ello contribuyó la muerte de los tres doctores que habían participado en la operación, incluido el colombiano Reyes. Nadie supo quién los secuestró y asesinó.

Coincidió en esos días la desaparición de un comandante de la Policía Judicial del Distrito, José Luis Rodríguez "El Chiquilín", a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido con Carrillo Fuentes.

Las sospechas las avivó, dos años después, en 1999, el periodista José Alfredo Andrade Bojórquez, en su libro Desde Navolato vengo: biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que describía las desapariciones de quienes habían sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto. El autor de la biografía también desapareció en noviembre de ese mismo año.

El periodista Omar Sánchez de Tagle, del medio Animal Político, le pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados al cadáver en julio de 1997 y los resultados de la identidad del ADN.

La Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO) le contestó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa del deceso y aseguró que 7 áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciadas o investigaciones abiertas que involucraran al líder del Cártel de Juárez. La única información disponible eran dos boletines de prensa sobre su muerte en 1997.

Más de 20 años después de la presunta muerte del "Señor de los Cielos", no hay certeza sobre su fallecimiento. Las dudas sobre si el cuerpo que exhibió la Procuración era el de Amado Carrillo continúan hasta hoy. También las versiones de que sigue vivo, en Argentina o Chile, y colabora con la DEA.

Cuando murió, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna que rondaba los 25.000 millones de dólares en negocios y propiedades, acumulados en 17 años de carrera como narcotraficante.

El capítulo final de la serie también insinúa un reencuentro con la novia cubana en Chile.

