Carta abierta de una madre cubana al Ministerio de Educación: "Mis niños están siendo víctimas del totalitarismo que impera"

Niños en una escuela de Cuba (imagen de referencia). Foto © Juventud Rebelde

Mis niños están siendo víctimas del totalitarismo que impera en nuestra Isla, de ahí que le pido su apoyo para divulgar la carta abierta al Ministerio de Educación que les muestro a continuación

Saludos Cordiales

A: Ministerio de Educación de la República de Cuba.

De: Liber San Román Delgado

Por el presente escrito, quiero mostrar mi inquietud respecto a dos aspectos del reglamento escolar vigente en Cuba:

El uso correcto del uniforme escolar.

El correcto pelado y peinado de los alumnos.

Respecto al primer tema; exigen el uso de pantalones en sustitución de shorts o sayas del uniforme, sin mirar que muchos niños apenas cuentan con un pitusa para salir, en mi caso cuento con cinco shorts que le quedan por encima de la rodilla a mi niño mayor, más o menos al mismo nivel que le queda su bermuda de 6to grado y no se le permite usarlos. Me pregunto ¿Cómo hacen tales exigencias cuando el propio país no puede garantizar el uniforme escolar, por las razones que sean? Estoy de acuerdo en que en una institución educativa no se deben usar shorts cortos, pero de ahí a prohibir todo tipo de shorts, es una arbitrariedad.

Es evidente la interminable crisis en la que intentamos sobrevivir, para que además nos impongan estos requisitos en los centros escolares sin valorar antes que muchas familias no cuentan con el uniforme ni pantalones necesarios para que los niños asistan a sus clases, debido a todo lo aquí planteado, le pido a la Ministra Ana Elsa Velásquez Cobiella valorar esta situación, pues es muy penoso que a un niño se le niegue entrar al aula por no tener uniforme o un pantalón, al menos a esa lamentable experiencia se expondría mi propio hijo, de no reconsiderar esta cuestión.

Por otra parte, respecto al correcto peinado o pelado discrepo con el estereotipo machista que plantea que “Los niños tienen que usar el cabello corto, así como las niñas tienen que usar el cabello largo”. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos, al menos eso constantemente dicen en los medios, como también se hace un llamado a romper estereotipos machistas y sexistas. Estoy plenamente de acuerdo en ambos niños y niñas deben asistir a clases correctamente peinados. Pero un peinado correcto, no va en el largo del cabello pues un varón con el pelo bien recogido es tan loable como una niña que usa un pelado muy corto. Si estamos llamados a respetar al prójimo con sus peculiaridades, si en Cuba se respetan las diferentes religiones donde muchas veces se hacen promesas que implica el cabello de los niños, si estamos llamados a romper estereotipos machistas, ¿No es hora ya de reconsiderar este aspecto del reglamento escolar?

En lo personal, soy madre de 3 niños en edad escolar y al principio de la pandemia del COVID-19 hicimos una promesa de no cortar el pelo a los niños mientras el riesgo de contagio existiera. Su padre es Babalawo y yo, su madre, tengo hecho Yemayá, con el paso del tiempo a los niños les gustó mucho usar su cabellera larga, hasta el punto de hacer un rechazo a comenzar la escuela por la cuestión de cortarse el pelo. Comprendo, como madre, que a los niños se les ponen límites, para que vivan en sociedad, pero en este asunto, mis niños me preguntan por qué las niñas pueden usar el cabello largo y ellos no, yo también le pido al Ministerio de Educación la explicación concerniente a este asunto, además de pedir también que se respeten nuestras creencias religiosas, sobre todo en estos tiempos donde estamos vivos de puro milagro.

Hago un llamado a valorar los requisitos del uso del uniforme escolar, en dependencia de las posibilidades económicas de cada familia, así como revisar los estipulado al correcto peinado y pelado de los estudiantes. Se supone que vivimos en un país democrático donde se está llevando a cabo numerosos cambios, ¿Por qué no revisar también estos detalles? Se habla de nuestros jóvenes y niños, que ya de por sí, crecen con innumerables carencias económicas, si además le van a negar la entrada de su centro escolar por usar un short o llevar el pelo largo en el caso de los varones, entonces ¿También serán privados de estudiar? Le pregunto a usted Ana Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación de la República de Cuba.

Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida pero no da garantías sobre la misma.