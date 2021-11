Cubanos en México confirman que marcharán el 15N: "Nada ha cambiado"

Los organizadores de la marcha del 15 de noviembre en México aseguraron este jueves que la manifestación planificada para el lunes frente a la embajada cubana en ese país se mantiene.

"En Ciudad México se marcha el 15 de noviembre. Nada ha cambiado", aseguraron en declaraciones a CiberCuba, y a través de un cartel que promueven en redes sociales.

Al igual que en México al menos 100 ciudades del mundo han confirmado que saldrán a las calles el 15N para respaldar a los cubanos que marcharán pacíficamente en la isla a pesar de las amenazas de represión por parte del gobierno.

La confirmación de que la iniciativa se mantiene en pie pretende disipar ambigüedades por un mensaje publicado por el promotor del grupo Archipiélago, Yunior García, quien afirmó que marcharía solo el 14 de noviembre, para evitar violencia y la detención de los miembros de la plataforma.

"Nuestro objetivo es acabar con la violencia, no multiplicarla. Nuestro propósito es que liberen a los presos políticos, no aumentar las listas de detenidos. Nuestra meta es encontrar un camino cívico para alcanzar derechos y construir un nuevo pacto social, no nos interesa para nada reproducir la barbarie", dijo García en una declaración personal publicada en su muro de Facebook.

Los cubanos en México coinciden con Archipiélago, espacio desde el que se fraguó la Marcha por el Cambio del 15N, de que el mensaje del dramaturgo no se trata de una acción desmovilizadora.

Varios miembros de este proyecto ciudadano continúan decididos a salir a conquistar el espacio público el lunes, aunque así se enfrenten a la represión del régimen cubano, que ha entrenado a trabajadores estatales para golpear con palos a los manifestantes.

Archipiélago sostiene que se mantienen las marchas y protestas pacíficas en otras ciudades de Cuba, y se informarán de las propuestas que ocurran en las próximas horas.

Los organizadores de la protesta en Cienfuegos y Santa Clara anunciaron cambios en la concepción de la protesta cívica, en aras de garantizar la seguridad de las personas que manifestaron sus deseos de salir a las calles en apoyo al 15N.

En la Perla del Sur se realizará una sentada en el parque Villuendas y en Santa Clara no existirá una concentración en un punto determinado, sino que cada persona, o grupos de personas, podrán salir a las calles y protagonizar la iniciativa.

Archipiélago sostiene que todos estos cambios responden a la presión y acoso de la Seguridad del Estado y defienden el carácter pacifista de la marcha, al punto de evitar todo tipo de resistencia en caso de ser detenidos.

Archipiélago es víctima de ataques institucionales y sus miembros reciben amenazas por parte de la Seguridad del Estado con el fin de disuadir el encuentro del lunes próximo. Sin embargo, el grupo sostiene que manifestarse es un derecho constitucional de los cubanos y actúan con total apego a la ley vigente.

"La declaración de Yunior García Aguilera no es, de ninguna manera, una acción desmovilizadora. Todo lo contrario, la propuesta de una marcha tranquila y en solitario viene a ocupar un espacio dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone", agregó un texto del grupo virtual.

Los jóvenes de este proyecto serán respaldados desde el exterior por cubanos residentes en al menos 104 ciudades del mundo –en América, Europa, África y Oceanía– que han confirmado la realización de manifestaciones de apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio.

El usuario identificado en Twitter como @Mi_Cuba_Libre y el músico y activista cubano Yan Estrada elaboraron un mapa con las ciudades donde comunidades de cubanos exiliados y emigrantes están organizando marchas, entre los días 13 y 20 de noviembre. Según su registro, hasta ahora, hay iniciativas confirmadas en 104 ciudades de 34 países.

En la Ciudad de México la protesta ocurrirá a las 02:00 pm frente a la sede de la Embajada de Cuba, ubicada en Av. Pdte. Masaryk 554, Polanco.