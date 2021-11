Yunior García Aguilera anuncia marcha en solitario por La Habana el 14 de noviembre

Yunior Aguilera, abordado por los medios el mes pasado Foto © Twitter/15N

El actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, impulsor de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el próximo 15 de noviembre, publicó este jueves una declaración en la que previene contra las acciones violentas hacia los manifestantes anunciadas por el régimen y avisa de que el domingo 14, a las 3 de la tarde, marchará en solitario por la avenida 23 del Vedado habanero.

"El gobierno ha usado, para disuadirnos de ejercer un derecho legítimo, al ejército, a la Seguridad del Estado, a los intendentes, a la Asamblea Nacional, a sus perfiles anónimos en las redes, a sus cuadros e instituciones obedientes, a sus agentes declarados o encubiertos, a sus paramilitares y sus palos con clavos en la punta, a toda la prensa oficialista, a la Fiscalía, e incluso a los niños", escribió García Aguilera en sus redes sociales.

"Sabemos todo lo que están preparando contra nosotros ese día. Sabemos del miedo de tantas madres, las que tienen hijos que han decidido manifestarse y las que tienen hijos en la policía o en el Servicio Militar. Sabemos que podrían infiltrar a personas violentas dentro de la Marcha para luego culparnos de sus acciones. Sabemos que serían capaces, incluso, de fabricar cualquier acción aberrante contra lugares sensibles para provocar ira e indignación en los segmentos del pueblo que todavía controlan. También sabemos, lamentablemente, que una parte del mundo estaría dispuesta a guardar silencio, sin importar la violencia que desaten contra una generación de cubanos y cubanas que ya no tiene miedo de expresar públicamente su pensamiento. Ya está listo el cerco contra las figuras más visibles de nuestra plataforma y ya están firmadas nuestras sentencias", añadió el activista.

"Pero el régimen olvida algo: NO SOMOS IGUALES A ELLOS. A nosotros sí nos importa la vida y la libertad de los cubanos todos. Nosotros aborrecemos toda forma de violencia. Nosotros no estamos dispuestos a que se derrame una sola gota de sangre, en ningún bando, a ambos lados de este conflicto", precisó.

García Aguilera dejó saber que el próximo domingo 14 de noviembre realizara una marcha EN SOLITARIO, en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N. "Caminaré en silencio a las tres de la tarde por la avenida 23 del Vedado habanero, desde el Parque del Quijote hasta el malecón, portando únicamente una rosa blanca", dijo.

"Esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad", añadió el dramaturgo.

"Agradecemos la enorme muestra de solidaridad de cientos de miles de cubanos que nos estarán acompañando en casi 100 ciudades del mundo donde sí se respeta la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica. Sabemos que nuestros hermanos emigrados y exiliados no van a dejarnos solos", escribió, en referencia a las marchas de solidaridad con el 15N anunciadas en más de un centenar de ciudades de todo el mundo.

"No seré yo quien impida al resto de los manifestantes dentro de Cuba el ejercicio de sus derechos, ni el 15, ni el 16, ni el resto de los días. Solo los convido, respetuosamente, a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas. Les pido humildemente a todos que evitemos cualquier tipo de enfrentamiento violento, toda acción que genere represión, todo acto que los coloque en situación de peligro. Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra nadie, absolutamente", añadió en su declaración.

"Desde el 27 de noviembre hemos buscado un diálogo que nos han negado, una y otra vez. Sé que, aunque no lo parezca, sí hay algunas personas decentes y honestas dentro del gobierno. Apelo a su sentido de la responsabilidad y a su humanismo. Cuba entera ha sido sacudida durante el último año. Comprendan ya que es tiempo de un diálogo NACIONAL, real y fraterno entre todos los cubanos, sin excepciones".

"Nuestro objetivo es acabar con la violencia, no multiplicarla. Nuestro propósito es que liberen a los presos políticos, no aumentar las listas de detenidos. Nuestra meta es encontrar un camino cívico para alcanzar derechos y construir un nuevo pacto social, no nos interesa para nada reproducir la barbarie", dijo.

En respuesta a las acusaciones y difamaciones divulgadas esta semana por los medios oficialistas, García Aguilera aseguró que "el gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que no tiene ninguna relación con Archipiélago o con la marcha. Nuestra plataforma aspira de manera irrenunciable a que nuestros conflictos internos sean resueltos sin injerencias. Por otra parte, es totalmente legítimo solicitar a la comunidad de naciones que hagan uso, de manera imparcial, de los acuerdos y tratados internacionales, para que los Derechos Humanos se respeten y se garanticen, de una buena vez, en esta tierra donde tantas veces han sido ignorados y pisoteados".

"No hay más tiempo. Nos toca a nosotros lograrlo. Y el camino tiene que estar lleno de luz, de valor, de fraternidad, de buena vibra, lleno de paz y lleno de FIRMEZA. Este no será mi último abrazo", concluye el mensaje.

Por su parte, la plataforma Archipiélago respaldó la decisión del dramaturgo y precisó que "la declaración Yunior García Aguilera no es una acción desmovilizadora, todo lo contrario, la propuesta de una marcha en solitario está dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone".

"Al autoritarismo se le responde con creatividad, autonomía, decisión y criterio, por lo tanto reafirmamos las convocatorias por provincias y regiones de Cuba que ya han sido anunciadas para el día 15 de Noviembre, y estaremos anunciando nuevas propuestas en las horas venideras", añadieron.