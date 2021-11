Canción con voz mezclada de Celia Cruz y música de Pavel Urquiza se estrena en plataformas digitales

Celia Cruz Foto © Captura de video de YouTube de Celia Cruz Legacy Project

Este viernes se estrenó en las plataformas digitales "La Bandera que Canta", un tema que mezcla la voz hablada de la legendaria cantante cubana Celia Cruz con la música del reconocido trovador y compositor Pavel Urquiza.

Los seguidores de la Guarachera de Cuba podrán disfrutar de esta peculiar "innovadora fusión de palabra y ritmo", según anuncia en su cuenta de YouTube Celia Cruz Legacy Project, donde ya está disponible el video.

La canción es el primer trabajo de un nuevo proyecto denominado Talking Music (Música Hablada), el cual recrea el discurso hablado de un artista empleando arreglos musicales suyos, en un proceso orgánico en el que se integra con ritmos, sonoridades y gestos visuales contemporáneos.

"Me siento muy triste de no poder ir a mi patria, me encantaría poderlo hacer algún día. Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar", se escucha la voz de Celia al comienzo del tema.

Se trata de un homenaje a la excelsa artista cubana, una de las figuras más importantes de la música latina, según anunció la empresa Celia Cruz Entertainment, responsable de proteger la propiedad intelectual de la cantante, fallecida en julio de 2003.

"La Bandera que Canta" se hizo con piezas audiovisuales de archivo, que incluyen fotos y entrevistas de varias épocas, con el objetivo de que la artista pueda renovarse a través de la música y regrese a nuestros días.

"Es un documento histórico sonoro hecho para ir más allá de los límites del tiempo y la memoria", precisó la entidad en un comunicado.

La mezcla y masterización de la canción corrió a cargo de los estudios Cezanne, ubicados en Madrid.

El video fue dirigido por Gerhard Rodríguez, de Meraki Films. La animación y el diseño son obra de Mentevision.