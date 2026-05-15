Musicólogo revela enfrentamiento con Alexander Abreu por defender la dictadura

El musicólogo y ensayista cubano Carlos Olivares Baró relató en una entrevista cómo confrontó directamente al trompetista y director de orquesta Alexander Abreu en México por ser, en sus palabras, un defensor de la dictadura cubana, lo que provocó que Abreu se negara a tocar en el lugar donde estaba el crítico y pidiera al dueño del local que lo retirara.

Olivares, exiliado en México desde hace aproximadamente 40 años, no se arrepiente del episodio: «Me pidieron que me fuera y me fui, pero se lo di en su cara», afirmó en la entrevista conducida por Tania Costa.

El musicólogo describió a Abreu como un artista excepcional cuya posición política le resulta dolorosa: «Es una lástima que un músico tan importante, tan genial como el director de la orquesta Havana D'Primera, Alexander Abreu, sea sin embargo un defensor de la dictadura. Es un músico fuera de serie».

Según relató Olivares, le dijo directamente: «Alexander, es una lástima que tú, siendo un músico tan importante, tan precedental, tú defiendas [la dictadura]». La respuesta de Abreu fue tajante: le comunicó al dueño del local que «ese señor está en el lugar, yo no voy a tocar».

Abreu, líder de Havana D'Primera desde 2007, ha sido señalado en repetidas ocasiones por sectores del exilio como figura cercana al oficialismo. En diciembre de 2023 reafirmó su vínculo con la isla al declarar públicamente: «Voy a vivir en Cuba y me voy a morir en Cuba».

En 2020, el músico Descemer Bueno ya lo había interpelado públicamente pidiéndole que se posicionara del lado del pueblo cubano. En mayo de 2022, Abreu actuó en Miami en medio de protestas de exiliados que lo acusaban de cercanía al gobierno.

Olivares extendió su crítica a José Luis Cortés «El Tosco», fallecido en La Habana el 18 de abril de 2022, a quien también calificó de defensor del régimen: «Son dos músicos fundamentales, fundamentales en la música cubana contemporánea, que sin embargo son defensores del régimen cubano. Es una lástima».

El fallecimiento de El Tosco, fundador de NG La Banda y uno de los creadores de la timba cubana, fue lamentado por el propio Díaz-Canel, lo que para muchos en el exilio confirmaba su alineación con el establishment cultural del régimen.

En contraste, Olivares elogió a Pablo Milanés por su valentía en los últimos años de vida: «Pablo, en los últimos años de su vida, fue un crítico de la dictadura... sus últimos años fueron años de gran valentía». Añadió un dato revelador: «Pablo muere en España y el régimen nunca dio la noticia de la muerte de Pablo».

Milanés, referente de la Nueva Trova, murió en Madrid el 22 de noviembre de 2022 a los 79 años, distanciado del régimen que durante décadas lo había utilizado como símbolo cultural.

Sobre Silvio Rodríguez, Olivares fue categórico: «A Silvio no lo menciono. Silvio siempre es un esbirro de la dictadura, con cinco o seis canciones que son fundamentales, pero es un esbirro».

El musicólogo cerró su reflexión con una idea que resume su visión sobre la cultura cubana: «Nuestra música, reitero, es nuestra presencia en el mundo», citando como verdaderos referentes a Celia Cruz, Benny Moré, Miguelito Cuní y Pablo Milanés, con la exclusión explícita de quienes, a su juicio, han puesto su talento al servicio de la dictadura.