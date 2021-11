Yunior denuncia que su casa está bloqueada; régimen tapa su ventana

“Mi casa está bloqueada”, decía el letrero que García colocó en su ventana. Foto © Twitter / Atahualpa Amerise

El activista Yunior García Aguilera, coordinador de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, denunció con un cartel que su casa, en el municipio habanero de La Lisa, estaba bloqueada por agentes de la policía política y simpatizantes del régimen.

“Mi casa está bloqueada”, decía el letrero que García colocó en su ventana y del cual se compartieron imágenes en redes sociales. Desde horas tempranas, la vivienda estaba rodeada de agentes vestidos de civil y turbas defensoras del gobierno, quienes pretendían impedir que el dramaturgo saliera a marchar pacíficamente con una rosa blanca en la mano, como había anunciado.

Poco después, los defensores del régimen desplegaron una bandera cubana que cubrió la ventana y el mensaje del activista. “Audaces y aguerridos revolucionarios despliegan desde la azotea una bandera gigante para tapar la ventana de Yunior, pero se le queda unos centímetros a la derecha”, dijo en Twitter, Atahualpa Amerise, corresponsal de EFE en La Habana.

De igual modo, el reportero comunicó que finalmente los represores habían cumplido su propósito de no dejar marchar a García. “Al final los valientes patriotas antiimperialistas que sitiaban la casa de Yunior sobrecumplieron con honores su misión de impedir que el muchacho saliera a la calle a dar un paseo”, indicó.

Al cabo de unos minutos, dijo que el equipo de la agencia EFE “y otros trabajadores de la prensa extranjera abandonaron el lugar por la tarde sin poder acceder a la casa ni hablar con Yunior”. “A él no lo dejaron salir a la calle. Su línea está cortada y no tiene internet. Creemos que no ha sido arrestado”, expuso.

Desde horas tempranas, la vivienda de García se encuentra rodeada de agentes del Ministerio del Interior vestidos de civil y defensores del gobierno, quienes realizaron un acto de repudio contra el activista, que incluso fue trasmitido por el vocero gubernamental Humberto López.

"La calle donde vive Yunior García Aguilera ha sido cerrada. La policía cubana ha rodeado su bloque y un grupo de hombres acaba de colgar una gran bandera sobre su ventana. Antes dijo que hoy marcharía solo, pero no está claro si se le permitirá salir", indicó horas antes el corresponsal de CNN en La Habana, Patrick Oppmann.