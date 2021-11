Pancho Céspedes agradece mensajes de condolencia por la muerte de su hermano Miguel Ángel

Pancho Céspedes y Miguel Ángel Céspedes Foto © Francisco Pancho Céspedes / Facebook

El cantante y compositor cubano Francisco 'Pancho' Céspedes agradeció los mensajes de condolencia que recibió por la muerte de su hermano Miguel Ángel el lunes.

Pancho Céspedes dedicó unas emotivas palabras en homenaje a su hermano, también cantante, quien falleció en La Habana a los 58 años debido a un problema renal.

"Les agradezco a todas las personas que me han mandado sus condolencias por la muerte de mi hermano, Miguel Ángel Céspedes. Esto es un dolor que uno no sabe cómo es hasta que sucede. Les mando un beso, y a él que se le alivie el camino y que esté en un mejor lugar que este. Muchas gracias, pero ayer no quería interactuar con el mundo", afirmó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Junto al video, el popular intérprete divulgó un poema escrito por el músico, compositor y productor musical caibarienense Joel Domínguez.

"De luto está la canción porque ha partido un gigante. Gran hombre, estrella cantante que nos llegó al corazón. En nuestra generación Miguel A. Céspedes hizo con su gran voz lo que quiso, porque su enorme talento te hacía desde el asiento sentirte en el paraíso", reza un fragmento de la poesía.

Varios artistas cubanos han lamentado el deceso de su colega y amigo.

Para Aymeé Nuviola, Miguel Ángel Céspedes fue durante años la voz romántica de Cuba, además de poseer un impresionante y físico que "les movía el piso a todas las féminas" con su voz, carisma y elegancia.

"Cuánto nos reíamos cuando estábamos juntos!, cuántas descargas y cuántos recuerdos gratos guardo de ti, tus bromas y sentido del humor. Recuerdo que me corrías máquinas cuando llamaba a tu hermano Francisco Pancho Céspedes y te hacías pasar por el, tenían la voz muy parecida por el teléfono", rememoró.

La cantautora Haydée Milanés envió sus condolencias a la familia de Miguel Ángel, especialmente a su hermano, "mi queridísimo Pancho Céspedes".

"Lamento mucho la partida del gran cantante cubano Miguel Ángel Céspedes, tan querido y admirado por tantos", escribió.

En opinión de la recordada cantante María Elena Pena, con la muerte de su compañero la música cubana pierde a uno de sus grandes intérpretes.

"Descansa en paz, estimado amigo. Vuela alto, Miguel Ángel Céspedes", deseó.

El lunes la promotora musical y conductora radial residente en Miami Mirka Pratts, informó en su muro de Facebook que Miguel Ángel Céspedes estaba muy enfermo desde hacía tiempo, y que por ese motivo regresó hace años de México para residir definitivamente en La Habana.

"Tenía una insuficiencia renal brutal. Hacía años estaba en diálisis, muy delicado de salud", precisó.

En 2019 esa misma dolencia llevó al cantante a un ingreso en terapia intensiva en el Instituto de Nefrología de La Habana, donde fue necesario ponerle una transfusión de sangre. Un amigo tuvo que apelar a la solidaridad de las personas para que le hicieran una donación de manera urgente de sangre A negativo.

En aquella ocasión su hermano Francisco lamentó no poder ir a verlo a Cuba debido a la negativa del gobierno castrista a dejarlo entrar al país.

Nacido en Santa Clara en 1963, Miguel Ángel Céspedes fue muy popular en los años 80 en su patria, donde interpretaba boleros y baladas románticas. También hizo dúos con artistas como Omara Portuondo y Beatriz Márquez.

Durante su carrera también incursionó en la actuación en películas como 'Antonia' y 'Baraguá'.