Los consejos de Pancho Céspedes a creadores de reparto

El cantautor cubano Francisco “Pancho” Céspedes compartió en sus redes sociales una potente reflexión sobre el reparto, que gana cada vez más terreno dentro y fuera de Cuba. En su publicación Céspedes celebró su crecimiento internacional, pero hizo un llamado firme a elevar el nivel lírico del género y a desterrar el lenguaje vulgar de sus letras.

“Este nuevo subgénero musical cubano se está internacionalizando y eso me parece fantástico”, escribió el artista. Para él, el reparto es “una especie de guaguancó con clave invertida que puede llegar a ser un gran divertimento cotidiano pero decente o, mejor dicho, más educado formalmente”.

Con tono directo, Céspedes dejó claro su rechazo al uso de groserías en la música: “No soporto la grosería mezclada con música, me parecen incompatibles”. Y ofreció un consejo contundente a los artistas del reparto: “Lo que sugiero a los creadores es que se expriman las neuronas y llamen a la inspiración”.

El cantante criticó la facilidad con la que algunos intérpretes acuden a las malas palabras como recurso creativo: “Es muy fácil llenar tus lagunas mentales con malas palabras, eso lo hace cualquier indecente por ahí”. En su lugar, propuso una actitud más reflexiva: “Empieza pensando y luego revisa cuántas palabras del castellano dominas y si están limitadas por falta de instrucción y/o interés busca un diccionario, aquí en Internet los encuentras”.

Céspedes subrayó el poder del lenguaje: “Cada palabra tiene su significado, su peso y contagia al mundo”, y compartió una anécdota familiar con su característico humor: “Como me decía mi mamá: ‘Habla bonito o te saco un diente’. Nunca me pegó pero yo sabía que jamás mentía jajajaja. Los dientes que me faltan los perdí de viejo”.

El post concluye con una frase que resume su visión sobre el fenómeno: “¡Que viva el reparto bien repartido!”.

Aplausos, reflexión y algún desacuerdo

La publicación generó decenas de reacciones favorables en redes, donde seguidores elogiaron su tono, su lucidez y su compromiso con la música. Comentarios como “Totalmente de acuerdo”, “El lenguaje nos define” y “Un espectacular consejo” fueron recurrentes. Otros aplaudieron el estilo del artista y el respeto con el que abordó el tema: “Por eso eres el poeta que eres”, escribió una admiradora.

Entre las pocas respuestas críticas destacó la del músico Osamu Menéndez, quien escribió: “Disculpa mi desacuerdo maestro. No me gustan las letras del reparto. No me gusta la forma de cantar de los reparteros, no me gusta armónicamente y tampoco el sonido de maquinitas, o sea… no le veo manera de repartirlo bien. De la personalidad y la manera de ser de los repártenos mejor ni hablo. De todas formas cada regla tiene su excepción, pero la verdad la desconozco. Me disculpo una vez más”.

Céspedes respondió con cordialidad: “Es bueno que no estés de acuerdo porque en esa cordial confrontación la vida siempre ha dado saltos cualitativos hacia adelante. Aunque creo estás hablando de los reparteros y yo del reparto. Te quiero aserecó”.

Un debate abierto

Las palabras de Pancho Céspedes se suman a una conversación nacional sobre el lugar del reparto en la cultura cubana. Críticos como Guille Vilar han reconocido su evolución y defendido el derecho de cada generación a tener su música. En contraste, músicos como Yulien Oviedo o Manolín El Médico de la Salsa han criticado el género desde distintos ángulos: uno por su escasa exigencia técnica, el otro por no reconocer su influencia fundacional.

Mientras tanto, el oficialismo ha comenzado a elogiarlo como una expresión de “riqueza rítmica y autenticidad”, tras años de censura. Medios como Cubadebate y programas como la Mesa Redonda han abordado el fenómeno en clave institucional, intentando integrarlo en su narrativa.

En medio de opiniones divididas, Pancho Céspedes aporta una visión conciliadora pero exigente. Reconoce el valor y el alcance social del reparto, pero al mismo tiempo invita a sus creadores a elevar el contenido, a cuidar las palabras y a usar el idioma como herramienta de arte.

