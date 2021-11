Paulina Rubio revela cómo comenzó su rivalidad con Thalia: "Íbamos a pelear por eso o por otra razón"

Paulina Rubio, Thalia Foto © Instagram / Paulina Rubio, Thalia

Por todos es conocida la rivalidad entre las cantantes mexicanas Paulina Rubio y Thalia, un enfrentamiento que remonta a cuando eran dos adolescentes y formaban parte del grupo pop Timbiriche. Un conflicto por el que incluso llegaron a las manos en un concierto. Pero lo que pocos conocen es cómo comenzó la disputa entre la Chica Dorada y la Emperatriz de la Belleza, y fue la primera la que reveló el verdadero motivo detrás de su sonada enemistad.

Esta semana, la artista mexicana concedió una entrevista con con Yordi Rosado en la que trató este tema y sorprendió al asegurar que la madre de Thalia, Yolanda Miranda Mange, no quería que fueran amigas.

"Sí, fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran", comentó la intérprete de "Ni una sola palabra". "Nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga", aclaró Paulina Rubio.

La cantante revivió el concierto en el que llegaron a las manos sin querer entrar mucho en detalle "porque de ahí puede salir una película", pero sí que lo mencionó para hablar de su rivalidad con su compañera.

"Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era la más importante. Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos del grupo y con tener el novio y besar al otro", explicó, dejando claro que sus diferencias no se debían a nada relativo a la fama.

A pesar de que su enemistad fue muy sonada en el mundo del espectáculo, ambos continuaron sus propios caminos por separado generando éxitos en los diferentes ámbitos en los que se han desenvuelto. Y tal parece que sus diferencias de la juventud han quedado en el pasado porque las dos retomaron el contacto hace unos años.

"Me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí", concluyó Paulina Rubio sobre este asunto.

