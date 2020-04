El polémico vídeo de Paulina Rubio que ha desatado críticas por su extraña actitud

El domingo la cantante mexicana Paulina Rubio protagonizó un directo en Instagram con motivo del concierto benéfico que organizó Lady Gaga para luchar contra el coronavirus, One World: Together at Home. Aunque la Chica Dorada tenía buenas intenciones, el resultado no fue seguramente el que esperaba...

El comportamiento errático de la cantante no pasó desapercibido para nadie, ya que ni siquiera fue capaz de darle sentido a las frases que pronunciaba. "Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa", comenzó diciendo, en vez de "Yo me quedo casa". Pero este solo fue el principio de un vídeo lleno de deslices.

Cuando se dispuso a cantar algunas de sus canciones más conocidas olvidó las letras y hasta le envió un saludo a Thalia, a quien siempre se consideró su gran rival. "Le mando un beso a Thalía, mi compañera, de toda la vida", dijo Rubio. "Help, coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros", dijo en otro momento dado del vídeo.

Ante este espectáculo de la mexicana, cientos de usuarios no han tardado en reaccionar y le han llovido los insultos, las críticas y las mofas. Y es que muchos cibernautas han tachado su comportamiento de "Vergonzosa", "Lamentable" e "Indignante". Mientras que otros aseguran que estaba bajo efectos de algunas sustancias.

Aunque cualquiera podría pensar que a Paulina Rubio le gustaría olvidar todo este episodio, lejos de eso, ha decidido hacer frente a las críticas riéndose de sí misma con una gran dosis de humor.

A través de Instagram ha compartido un vídeo de ella misma reaccionando al viral utilizando frases de algunas de sus temas más icónicos. "Yo no soy esa mujer" o "Nada de esto fue un error", suena a la vez se tapa el rostro con las manos mientras ve el directo. En un momento dado también coge una botella de tequila para darle un trago. Y por si fuera poco, ella misma ha creado una etiqueta que deja claro que no se ha visto afectada por los comentarios: #YoMeQuedoEnCausa, una frase que ya es uno de los mayores virales de la cuarentena.