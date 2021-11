Condenan a seis años de cárcel a Dama de Blanco Sissi Abascal por participar en protestas del 11J

Condenan a seis años de cárcel a Dama de Blanco Sissi Abascal Foto © Facebook / Sissi Abascal

La Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora fue condenada a seis años de cárcel por participar en las protestas del 11J en la localidad de Carlos Rojas, del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas.

A la activista de 23 años y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boiter el Tribunal Municipal de Jovellanos le ratificó este jueves la sentencia sugerida por la fiscalía en el juicio oral realizado el 3 de noviembre último, informa en su perfil de Facebook Berta Soler, representante de las Damas de Blanco en la isla.

“Hoy le ratifican los seis años de privación y tiene diez dias hábiles para apelación. ¿Dónde están los esbirros que la golpearon? En Cuba no existen leyes que te ampare y mucho menos justicia. Libertad y justicia para Sissi y todos los presos políticos cubanos sin exclusión. Abajo el comunismo”, señaló, además Soler.

También la fundadora de las Damas de Blanco, María Elena Alpízar, desde el exilio, dio a conocer la ratificación de la sentencia de Abascal Zamora por los presuntos delitos de desacato, atentado y desorden público.

“Los tribunales cubanos, supeditados a la tiranía sangrienta castrocomunista, le ratifican los seis años de privación de libertad a la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora, joven que sí sabe llevar su patriotismo anticomunista con civismo y dignidad y sin contubernio denigrante con la dictadura comunista de Cuba”, refiere la publicación de Alpízar en su perfil de Facebook.

Las autoridades de la isla han pedido condenas entre seis y 15 años de prisión para los activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel arrestados en Matanzas durante las protestas masivas antigubernamentales del 11J.

Los imputados son Francisco Rangel Manzano, Tania Echevarría Menéndez, Sissi Abascal Zamora, Leylandis Puentes Vargas, Félix Navarro Rodríguez y Sayli Navarro.

Abascal Zamora deberá cumplir su sanción en el penal de mujeres de Matanzas, según declaraciones de su padre, Armando Abascal a Radio Martí.

Abascal comentó, además, que el proceso penal a su hija fue una burla. “Ellos nos dan una lección, siempre que actúan contra nosotros, todos los días (…). Pero, en casos como éste, se pone de manifiesto, para que la gente no crea en el derecho jurídico en Cuba, que es una basura. Ellos nos están dando una lección, que no creamos en el derecho jurídico, porque no existe, porque donde no hay derechos humanos, no puede haber derechos jurídicos”, argumentó.

La organización defensora de derechos humanos en la isla Cubalex en su cuenta de Twitter recordó que “hay personas detenidas que no sabemos dónde las tienen, personas en riesgo de ser juzgadas sumariamente. Hay más de 600 personas presas por manifestarse. Pedimos que como sociedad civil nos concentremos en los que nos necesitan”

Hasta la fecha esta ONG ha registrado 1272 detenciones en la isla desde las protestas del 11J.