Díaz-Canel carga contra las redes sociales: "Influyen en nuestros estudiantes"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a la carga contra las redes sociales, tras asegurar que “influyen en nuestros estudiantes”.

“Hay dos fenómenos que nos están exigiendo investigación por la repercusión que han tenido en el momento actual. Uno es la Covid, que nos golpeó la educación, y el otro hecho que está impactando son las redes sociales”, expuso en un reporte de la televisión cubana sobre el intercambio que sostuviera este miércoles el mandatario con directivos, científicos y académicos del Ministerio de Educación.

Díaz-Canel aseguró que “las redes sociales ahora influyen en nuestros estudiantes”, y aunque se considera uno de los que “ha defendido internet”, sobre todo para “tener cultura, elevar la información y para que sea emancipadora”, hoy las redes sociales “son redes digitales casi antisociales”.

Tras un encuentro con la prensa oficialista en agosto último, el presidente cubano afirmó que las redes sociales son un instrumento de colonización diseñado para que la gente niegue su identidad.

También dijo en su afán de satanizar estos medios de comunicación que “las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial", además de calificar sus contenidos como “tan vulgares y tan banales que lo que siembran es odio".

"No son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial, no crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odios, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales", argumentó en esa ocasión al referirse a las imágenes compartidas en redes sobre los sucesos del 11J.

Igual consideró que las redes sociales es un nuevo escenario que no se puede obviar, donde el "enemigo" está presente las 24 horas los siete días de la semana, por lo que, dijo, habría en el país nuevos mecanismos para contrarrestar la información que se vierte en Internet.