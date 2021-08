Díaz-Canel: "Las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó en un reciente encuentro con periodistas oficialistas que las redes sociales son un instrumento de colonización diseñado para que la gente niegue su identidad.

"Las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial", subrayó, convencido de que las nuevas tecnologías digitales tienen como objetivo lavarle el cerebro a los usuarios.

"Ya tú empiezas a ver que lo tuyo es caduco, que lo tuyo no es moderno, que lo tuyo no sirve, y empiezas a asumir los patrones que te quieren imponer", recalcó.

Según Díaz-Canel, la población en Cuba sí presta atención a los medios de prensa estatales, aunque matizó sus palabras diciendo que hay que crear espacios en Internet que ofrezcan a los jóvenes en la Isla el mismo discurso oficialista, pero con una forma más atractiva diseñada específicamente para ellos.

"La prensa nuestra no es tan buena como nosotros queremos, pero no es tampoco tan mala como nos están haciendo creer que es, y la gente sí sigue las mesas redondas, y la gente sí sigue el noticiero con todas las imperfecciones que tiene", aseguró.

El líder comunista señaló que los jóvenes son digitales y no tienen por qué leer los periódicos impresos, y apuntó que la solución es crear buenas plataformas digitales para que la juventud cubana encuentre en ellas "los contenidos que queremos, que necesitan, que den conocimiento, que den cultura y que no siembren odio".

El sucesor de Raúl Castro retomó su viejo discurso de la informatización de la sociedad diseñada como un mecanismo para promover cultura y decencia, "no para esas cosas que están pasando, que son tan vulgares y tan banales y que lo que siembran es odio".

"No son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial, no crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odios, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales", dijo, en referencia a las fotografías tomadas en las protestas del 11 de julio que circularon en Internet.

El dirigente habló también de los medios independientes cubanos, a los que acusó de estar financiados por la administración de Estados Unidos, y de estar coordinados desde mucho antes de las protestas del 11 de julio, como parte de una estrategia de subversión de su gobierno.

"Esos medios existen desde hace cuatro, cinco y más años, CiberCuba, El Toque, el otro, el otro...", recalcó.

Díaz-Canel definió las redes sociales como un nuevo escenario que no se puede obviar, donde el "enemigo" está presente las 24 horas los siete días de la semana, y anunció nuevos mecanismos para contrarrestar la información que se vierte en Internet.

"¿Y cómo nos las aplicaron? En un fin de semana. (...) No había un sistema coherente de análisis de redes sociales, no había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos, estructuras, lugares para hacer todo este montaje", declaró.

Durante el encuentro, Díaz-Canel reafirmó que no se arrepentía de haber dado la orden de salir a las calles a reprimir a los manifestantes pacíficos fue correcta.

"Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parece que era lo correcto, y es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré, había que defender contramanifestaciones que no eran para nada pacíficas, y eso es un cuento que han metido también", subrayó.