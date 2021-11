Camilo revela que sintió los síntomas del embarazo antes que Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner Foto © Instagram / Camilo Echeverry

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están a meses de convertirse en papás por primera vez. Una feliz noticia que revelaron con una emotiva canción y videoclip en la que incluyeron vídeos caseros de ellos y sus familiares de los momentos en los que se enteraron de que la hija de Ricardo Montaner está embarazada.

No obstante, todavía quedaban detalles por desvelar como por ejemplo la manera en la que intuyeron que la joven podría estar embarazada. Una pregunta que respondieron durante un 'A Day In The Live' desde Las Vegas, donde desvelaron que fue Camilo el que sintió los primeros síntomas del embarazo. Como lees. Según cuenta el matrimonio fue el intérprete de "Vida de Rico" el que sintió los primeros mareos y náuseas cuando estaban en Santiago de Compostela (España).

"Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", confesó ella. Sin terminar de creérselo, Camilo se decía a sí mismo "No puede ser, no puede ser. Pero fue y aquí está: baby Índigo", recordó él antes de señalar la tripita de su esposa.

"En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", explicó Camilo para la sorpresa de sus seguidores.

La pareja habla sobre este tema sobre el minuto 1:36:00 del siguiente vídeo.

Índigo es el nombre del bebé que está esperando la pareja de artistas, que se casaron el año pasado. Para dar la noticia de su próxima paternidad lanzaron una canción que lleva el nombre del hijo que están esperando y en la actualidad el vídeo musical supera los 78 millones de reproducciones.

