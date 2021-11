Daniela Rojo: "fui secuestrada por la Seguridad del Estado"

Daniela Rojo Foto © Facebook Daniela Rojo

La activista cubana Daniela Rojo, moderadora del grupo Archipiélago, fue puesta en libertad este miércoles luego de haber estado en desaparición forzada desde el 12 de noviembre.

"Estoy bien. Ahora en casa con mis niños. Fui secuestrada por el DSE desde el viernes pasado. Les envío un abrazo fuerte a todos. Esto sigue", declaró la joven de 26 años en su perfil de Facebook, que ya recuperó, en la noche de ayer.

Hoy en la mañana Rojo ofreció más detalles acerca de su detención. "Al parecer la idea del DSE (Departamento de la Seguridad del Estado) no era desaparecerme del todo sino evitar que participara en los eventos de la Jornada Cívica por el cambio, para lo que sabían que estaba dispuesta incluso a acampar en casa de Yunior (García Aguilera) si hubiese hecho falta, me conocen bien".

La defensora de derechos humanos, una de las promotoras de la manifestación del 15N, precisó que los oficiales también mostraron interés en sus conversaciones con García Aguilera, líder de Archipiélago, quien ayer informó que se encontraba en España junto a su esposa Dayana Prieto, pero ella les respondió que para interrogarle debían traerle un abogado.

Daniela Rojo explicó que el viernes 12 de noviembre, sobre las 2:00pm, le cortaron el servicio de acceso a Internet, y que como preveía "la visita de los compañeros" salió de su casa para la casa de un amigo y, antes de llegar, se encontró con agentes del DSE.

"A las dos cuadras de casa de mi amigo se me parquea delante un lada con dos oficiales vestidos de civil. Uno era Denis, 'el que me atiende', al otro no lo conocía, iba manejando. Sale uno de los dos oficiales y me hace señal de que monte, yo me monto en silencio y asumo que me llevarían a una de sus 'entrevistas' en la unidad de policía. Al más puro estilo de una película de mafiosos, un secuestro con todas las de la ley, me llevan a un lugar a la salida de La Habana, una casa de las que acostumbran llamar 'de protocolo', y me retienen allí durante cinco días", denunció.

Rojo reveló que en todo ese tiempo no tuve comunicación con su familia y que su madre le notificaron que estaba 'retenida', no presa.

"Muchas veces cuestioné por qué yo estaba allí, por qué no estaba en una unidad de policía, y si los demás miembros de Archipiélago también estaban retenidos, a lo que Denis contestaba que ese no era mi problema, que ellos 'lo hacían para cuidarme de que me metiera en problemas', que había un audio mío en redes convocando a ir a las estaciones de policía y que si algo pasaba entonces ya mi lugar de retención no iba a ser tan cómodo, que lo mejor que hacía era quitarme de todo eso, que pensara en mis niños, en mi papá. Que considerara irme del país, que yo era una muchacha confundida, que ellos saben que a mí no me paga nadie", relató.

Asegura que no podía pararse ni en el portal de la casa y que un oficial la vigilaba permanentemente. "Agradezco muchísimo a todos los que pidieron por mí, creo que el Habeas Corpus de esta mañana fue determinante", precisó.

Además, el oficial le preguntó qué iba a decir cuando la soltaran e intentó intimidarla, en tono de burla, con la posibilidad de que la gente pensara que era agente de la Seguridad del Estado si contaba que había estado en una casa. "Como si el secuestro fuera menos secuestro por el lugar donde te lleven", dijo Daniela Rojo.

"Denis, esto es para ti: la gente es libre de pensar lo que quiera, la honestidad es lo que siempre me va a distinguir de ustedes", sostuvo.

Entre el 13 y el 15 de noviembre, Cubalex registró más de 160 incidentes de hostigamiento por motivos políticos, mientras que Justicia 11J reportó 70 detenciones arbitrarias entre el 3 y el 16 de noviembre.