Cubano Jorge Soler debuta como presentador del Grammy Latino para entregar premio a Bad Bunny

Jorge Soler, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno presentes en los Grammys Foto © MLB Cuba / Twitter

El pelotero cubano de las Grandes Ligas Jorge Soler debutó como presentador en la noche del jueves para entregar el Grammy Latino al reguetonero Bad Bunny.

Soler, quien hace solo dos semanas fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial de béisbol, subió al escenario del hotel MGM Grand Arena de Las Vegas para revelar el nombre del mejor álbum de música urbana, que resultó ser 'El Último Tour del Mundo', del cantante puertorriqueño.

No fue casualidad que el jugador de los Bravos de Atlanta fuera escogido para darle el lauro a Bad Bunny, quien es un fanático confeso de la pelota.

El toletero cubano detalló a sus múltiples seguidores cómo irías vestido para la ocasión: con un traje del diseñador cubano Osvaldo Joya, zapatos y suéter Dolce & Gabbana y con su cadena que nunca deja de acompañarlo.

"La cadena, que no me puede faltar, siempre tengo que tener algo en el cuello puesto y el aretico este que me gusta", dijo en un video en su cuenta de Twitter.

Soler fue otro de los protagonistas de una noche en la que compartió con sus compatriotas Yotuel, Alexander Delgado, Randy Malcom y Descemer Bueno, como muestra una fotografía tomada tras bambalinas.

Los artistas cubanos se alzaron con el principal reconocimiento de la noche, el de mejor canción del año, por su tema 'Patria y Vida', que se ha convertido en un himno a la libertad de Cuba.