René Arocha: "Cuba me duele, pero así de sometida no quiero verla"

René Arocha. Foto © René Arocha / Facebook

El expelotero cubano René Arocha manifestó el jueves su voluntad de no regresar a la Isla mientras permaneciera “esclavizada” por el Gobierno, a pesar del alto precio que paga por su decisión.

“Mis amigos, Cuba me duele, yo, como hombre, libre alzo la voz por nuestra tierra secuestrada hace 62 años, la mitad de esos años no he podido verla, pero así de sometida no quiero verla”, dijo en redes sociales.

“Yo no he ido, yo no voy, yo no iré, en 30 años de exilio. Tal vez nunca más vea mi familia, mis amigos mi barrio. Moriré con la nostalgia del exiliado en tierra ajena, pero nunca claudicaré ante quien esclaviza mi país. Patria y Vida”, concluyó.

Hace tres décadas, Arocha fue el primer pelotero cubano que abandonó una selección nacional en el extranjero. Desde entonces, no ha vuelto a pisar suelo cubano.

Ante su publicación en Facebook, una tía le comenta: “Tal vez yo pasada de años no podré verte, pero no pierdas la esperanza. No hay mal que dure cien años y algún día no lejano quizás tú puedes venir. Tal vez no veas a muchas personas que te aprecian, pero verás a sus hijos y nietos y todos dirán: mira, ese es Arocha, mi papá jugaba al taco con él”.

“No se puede perder la fe, fuerza y sigue adelante y verás que no son tantos años que no veías a tu pueblo de Regla”, agregó, en referencia a la localidad habanera en que nació y creció Arocha, quien jugó series nacionales de beisbol lanzando para los equipos de Metropolitanos e Indrustriales. Arocha expresó a su tía que la quería “mucho” luego de leer sus palabras.

Con su trayecto profesional, él abrió el camino a muchos peloteros cubanos en las Grandes Ligas (MLB), impulsando con su ejemplo a otros a seguir sus pasos. Arocha dejó el equipo Cuba en Estados Unidos, el 10 de julio de 1991, con 27 años de edad.

Recientemente, salió a la luz en el Museo de la Diáspora Cubana, en Miami, un documental sobre el exlanzador, estrenado en presencia de otras personalidades del béisbol cubano como Orlando 'El Duque' Hernández, Edilberto Oropesa y Jorge Fuentes.