Realizador de documental sobre René Arocha: “Él se lanzó al vacío sin imaginar lo que vendría después”

Arocha (izquierda) y Morejón, el día de la premier Foto © Jorge Morejón/Facebook

Hace poco, la mitad del equipo de béisbol que intervenía en el Mundial Sub-23 con sede en México decidió echar el ancla y no volver a Cuba. Era una cifra récord de "desertores" para selecciones del país, y pareció que el destino se aliaba con aquellos muchachos para homenajear a René Arocha, quien 30 años antes había devenido el primer pelotero cubano que abandonó una novena nacional en tierras extranjeras.

Pero el exlanzador de Industriales merecía más que eso. Algo debía poner en boca de todos la efeméride (y la incontestable condición del derecho de Regla de haber sido el pionero), y ese algo llegó en el formato de un documental que el lunes último tuvo su premier en el Museo de la Diáspora Cubana, en Miami.

El periodista Jorge Morejón -realizador de "René Arocha, el Jackie Robinson cubano"- conversó con CiberCuba sobre su ópera prima en el universo audiovisual, la cual se transmitirá desde las 9:30 pm del próximo sábado por América TeVé.

"El documental se presentó ante un público en el que estuvieron el propio Arocha y también un grupo de personalidades del béisbol cubano como Orlando 'El Duque' Hernández, Edilberto Oropesa y Jorge Fuentes. Hasta ahora la reacción que he apreciado es muy positiva, cargada de emociones alimentadas por la excelente música original compuesta por el maestro Jorge Arronte. Se trató de un trabajo de presupuesto limitado, y por ello agradezco que el Canal 41 me prestara al camarógrafo Ángel Segundo González. Por su parte, Ismar Rodríguez corrió con la edición y el diseño gráfico, y Gilberto Reyes se encargó de la narración. El resto lo hice yo: a fin de cuentas dicen que el mundo es para los audaces", comentó Morejón.

En palabras de este experto beisbolero con experiencia de trabajo en ESPN Deportes, FOX Sports y El Nuevo Herald, "estamos hablando de un documental más que deportivo, humano. Dura 33 minutos y allí de lo menos que se habla es de pelota".

Acerca del nombre de la obra, Morejón asegura que "ha despertado polémica. Hay personas que no tienen la capacidad de entender los símiles y alegan que Arocha no fue el primer cubano en jugar Grandes Ligas después de 1959. Pero olvidan que tampoco Jackie Robinson fue el primer jugador negro en aquella pelota. Lo que los emparenta a ambos es que fueron precursores: Robinson rompió la barrera racial, y Arocha destrozó la barrera política que con la eliminación del profesionalismo cortó el flujo natural de peloteros cubanos hacia la MLB. A Arocha le tocó romper monte, y este ha sido mi pequeño homenaje a lo que califico como un acto grandioso".

Mañana, en el programa "A Fondo", que conduce Juan Manuel Cao, Morejón y Arocha estarán invitados para ofrecer algunos pormenores de este material cuya idea surgió de un encuentro casual que ambos sostuvieron en Tropical Park.

"Ese día me percaté de que no se podía pasar por alto este aniversario cerrado de su fuga", sostuvo el realizador, que lamenta que en la presentación del documental "no hubiera presencia de peloteros actuales, porque creo que es muy importante que estos hombres que hoy juegan y ganan millones de dólares sepan que ellos están ahí porque hubo alguien que se lanzó al vacío sin imaginar lo que vendría después".

Convencido de la trascendencia del paso dado por René Arocha hace tres décadas, Morejón cierra el diálogo con una propuesta que ojalá reciba suficiente apoyo para convertirse en realidad. "Como mismo en abril todos los peloteros le rinden tributo a Jackie Robinson y los puertorriqueños homenajean a Roberto Clemente en septiembre, sería justo que el 10 de julio todos los peloteros cubanos usen en sus uniformes el número 43 que Arocha utilizó en los Cardenales", sugirió.