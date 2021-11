Al2 El Aldeano estrena "Mi pesadez"

Al2 el Aldeano en el videoclip de CON100CIA (imagen de archivo) Foto © Captura video YouTube / Al2 el Aldeano

El rapero cubano Al2 el Aldeano estrenó “Mi pesadez”, un nuevo tema en el que reivindica la densidad de sus letras y su radical posición en el movimiento del rap, apegada a las esencias y alejadas de todo afán comercial, que lo han convertido en un referente del género urbano de Cuba y Latinoamérica.

“Yo sé que ustedes a mí no me soportan, porque es mucha mi pesadez”, dice el estribillo del tema, estrenado el pasado 19 de noviembre en la plataforma YouTube, donde hasta el momento acumula más de 83 mil visualizaciones y en cuyo canal el artista tiene cerca de un millón de suscriptores.

Idolatrado en Colombia, donde sus conciertos cuelgan el cartel de “entradas agotadas”, Al2 tiene un público masivo que corea sus letras y sigue su carrera profesional, a pesar de tratarse de un “purista” del género, con una poesía única que combina la imagen de ingenio espontáneo con otras más cocinadas, pero nunca fáciles de digerir.

De ahí “Mi pesadez”, una canción que habla sobre esa inspiración que hace fluir en el artista versos incómodos y cortantes, con otros de un extraño lirismo callejero.

“Son de sonidos los bancos que a diario asalto / mis textos tienen más propiedades que el cobalto / todos saben que sin a la fama dar un salto / pongo la jerga de la calle a niveles más altos”, dice el Aldeano en “Mi pesadez”.

Fiel al espíritu del rap más frontal, ese que vive en constante pelea contra la competencia en el escenario, pero sobre todo contra los demonios de cada artista, Al2 compone como subido a un cuadrilátero donde sus temas se asimilan a su fisonomía y su filosofía, tomando la forma de canciones duras, desafiantes, agresivas y sin concesiones.

Su fidelidad a esta esencia gamberra y contestataria del género lo lleva a “virar los cañones” lo mismo a Miguel Díaz-Canel, al que llama “singao” en un coro que conoce todo cubano, que al reguetonero Yomil Hidalgo, con el que no las tiene todas consigo por motivos que él y sus más fieles seguidores sabrán. Porque el rap de Al2 alcanza a cientos de miles en su denuncia contra las injusticias de un régimen totalitario, como incendia “la cueva” en una polémica entre exponentes del género urbano.

Un reciente cruce de declaraciones entre Al2 y el popular reguetonero es indicadora del “fuego” que habitualmente se abren unos a otros en la “lucha” de tono gangsteril que distingue al género urbano por ocupar un “espacio”, que no es más que llegar a un público, pero que pasada por el filtro de este género pareciera una lucha cuerpo a cuerpo por controlar el tráfico ilícito de una esquina o una calle.

“Se lucha con amor, el miedo no es opción / Es hora de tumbar ya esa revolución / Mucha violencia y robo, mucho odio y represión / Pongan en su GPS así: La casa del pingón”, dijo el Aldeano en su tema CON100CIA, estrenado el 11 de julio de este año, coincidiendo con el histórico estallido del 11J en Cuba.

“No queremos más dictadores falsos que nos fallen / Pero tenemos que actuar pa' evitar que nos avasallen / Basta ya de muela hay que tirarse pa' la calle / Que la sociedad en Cuba como un hombre bomba estalle”, comienza diciendo en CON100CIA, un canto a la sublevación contra un orden injusto y un llamado a la irreverencia absoluta, como herramienta de búsqueda de libertad.

“Encontraremos a los esbirros que se pierdan / No hay tregua, yegua llega aquí pa' que me muerdas / Investiga porque quizás ya tú no recuerdas / Que conmigo es patria y pinga para siempre fuente e' mierda / Todos esos artistas que el comunismo defienden / En el fondo lo que tienen es tremendo prende / Después de sesenta años cómo tú pretendes / Que yo entienda lo que ni ustedes mismo entienden”, dice Al2 en CON100CIA, dejando claro que él va a lo suyo, sin concesiones.

