Arcángel, tras la muerte de su hermano pequeño: "Nunca te despediré, solo te diré hasta luego"

El reguetonero Arcángel está atravesando el momento más doloroso de su vida. Completamente desolado, el puertorriqueño compartió en su perfil de Instagram una carta para su hermano Justin Santos, que falleció este domingo a los 21 años en un accidente de tráfico en Puerto Rico.

El intérprete se encuentra totalmente devastado por la repentina muerte de su hermano pequeño, que además era su amigo, protector y hasta lo consideraba un hijo más. Así lo dijo en la desgarradora carta que publicó en las redes sociales al compartir una ilustración de ambos.

"Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido. Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé. Recto, leal, real y con sus co***** bien puestos. Te estabas convirtiendo en todo lo que algún soñé para ti", comenzó a escribir Arcángel -cuyo nombre real es Austin Santos- completamente compungido.

El cantante ha echado la vista atrás y ha recordado a su hermano cuando era pequeño, y como odiaba verlo llorar cuando era tan solo un bebé, algo que recuerda bien porque tenía 14 años cuando nació. "Te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el patrón correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi protector. Te vi nacer y te crie junto a mi madre con todo el amor del mundo. Cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar. No soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto", prosiguió.

"Cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas, que era la de trabajar junto a mi, te fuiste, mi hijo", dijo el reguetonero en la emotiva y conmovedora carta, en la que además le hizo una promesa: cuidar de su madre como él lo hacía, y no solo a ella, sino también al resto de la familia. "Tú eras el protector de todos, aún siendo el mejor de los hijos de Carmen, eras el más alegre, el que siempre sonreía y el que siempre quería ver a su familia junta", dijo, deshaciéndose en halagos hacia él. "El bebé de mami, mi hijo mayor, como yo le decía a todo el mundo", agregó.

"Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás. Pero confío en que Papá Dios me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme, con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste, Justin Santos, mi eterno manejador".

"Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego, porque al final todos nos volveremos a ver. Pero mientras tanto que se siga cumpliendo la voluntad de Dios", dijo el cantante, que pese a estar devastado por esta perdida, dice que cuidará a su familia más que nunca en nombre de él.

Esta trágica noticia ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores de Arcángel y también en otros rostros reconocidos del mundo de la música que no han dudado en mandarle todo su cariño ante esta difícil situación que le está tocando vivir.

"Lo siento mucho", escribió Wisin en el tablón de comentarios. "Todavía no lo creo mi hermano", dijo De La Ghetto junto al emoticono de una carita llorando mientras que Nio García le mandó mucha fuerza a él y a su familia.

El hermano menor del cantante, Justin Santos, falleció este domingo de madrugada después de que un vehículo que conducía por el carril contrario impactase el Can-Am que manejaba el joven de 21 años.

Tras darse a conocer la triste noticia, el intérprete de "Si se da" compartió algunas historias en sus redes sociales en las que le pedía fuerza y entendimiento a Dios en este momento tan delicado para él.

"Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos para reclamarte, padre. ¡Se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada! Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto, papá, ¡ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos!", dijo el artista, manifestando el profundo dolor que le causa la perdida de su hermano pequeño.

"Las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también", dijo.

