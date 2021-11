Reguetonero Arcángel, devastado por la muerte de su hermano de 21 años en un accidente de tráfico

Fallece Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel Foto © Instagram / Arcángel, Justin Santos

El hermano del cantante puertorriqueño Arcángel, Justin Santos, falleció este domingo 21 de noviembre en un accidente de tráfico en San Juan (Puerto Rico).

El famoso reguetonero está completamente devastado por la muerte de su hermano menor, que tenía 21 años, y en sus redes sociales compartió unas desgarradoras declaraciones.

"Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos para reclamarte, padre. ¡Se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada! Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto, papá, ¡ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos!", comenzó expresando el artista, cuyo nombre real es Austin Santos.

Captura Instagram

"Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento. Es lo que necesito, mejor dicho, ya que tu mi Dios me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré. Me diste una verdadera lección en eta vuelta. La más que me ha dolido para ser sincero", agregó.

"Las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también", concluyó.

Según detallan medios locales, el joven de 21 años manejaba un Can-Am de madrugada cuando una mujer impactó con su vehículo el todoterreno que conducía Justin Santos junto a un pasajero. La conductora, que se encuentra estable, conducía por el carril contrario.

