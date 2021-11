Migrantes cubanos, haitianos y centroamericanos protestan con bloqueos de carreteras en México

Emigrantes bloqueando carretera en Tapachula, México Foto © Twitter / Ali Bradley

Emigrantes cubanos, haitianos y centroamericanos bloquearon la carretera que conecta a México con los países de Centroamérica y la de Tapachula a Puerto Madero, en protesta contra el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los migrantes se manifestaron de esa manera contra el INM, luego de que este les informara del cierre del programa de traslado de los extranjeros a otros estados del país para que continuaran sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y su regularización migratoria.

El INM ofreció a los migrantes traslados en autobuses para que siguieran con sus trámites de regularización migratoria o solicitudes de asilo, pero el jueves se suspendieron las diligencias, señala El Universal.

Los migrantes se trasladarían al Estadio Olímpico, adonde acudieron unas 10 mil personas, en su mayoría de Haití, África, Cuba y Centro y Sudamérica. Sin embargo, ante el desorden registrado y conatos de enfrentamiento, el INM volvió a suspender la atención.

Una gran parte se quedó a dormir en el estadio para no perder sus lugares, pero en la mañana del martes, el INM informó que nuevamente se suspendería la atención, lo que provocó el enojo de los afectados.

En Tapachula no hay empleo, no hay casas, nos obligan a vivir como sardinas, 10 o 15 en una habitación”, lamentaban los emigrantes, asegurando que el territorio no tenía condiciones para las decenas de miles de personas que llegaban a él. Los haitianos declararon que no todos quieren ir a Estados Unidos, pues muchos desean quedarse en México, aunque no en Tapachula, sino, en otros estados con más posibilidades de obtener empleo y vivir dignamente.

El martes, los integrantes de la caravana migrante aceptaron las tarjetas de visas humanitarias y permanentes que ofreció el INM, así como el traslado a alguno de los 10 estados del país.

Por la noche, el INM anunció que la recepción de documentos continuaría y se atendería lunes, miércoles y viernes a ciudadanos de Haití; martes, a los de Latinoamérica, y jueves, a personas de África, en el Estadio Olímpico, a partir de las nueve de la mañana. Parte del grupo ya ha sido trasladado a otros estados del país para iniciar sus trámites.

Recientemente, ocho cubanos fueron interceptados por las autoridades mexicanas en dos camiones que transportaban a 600 migrantes irregulares por el país azteca.