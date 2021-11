Familiares denuncian falta de medicamento para niño cubano con cáncer

Niño enfermo con leucemia Foto © Facebook/Yanara Caridad Hernández Pérez

Familiares de un niño cubano con cáncer denunciaron la falta de un imprescindible medicamento para el tratamiento de esa enfermedad en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana.

Según la publicación en Facebook de Yanara Caridad Hernández Pérez, su sobrino Gabriel Alejandro Alonso Merino, de nueve años, está diagnosticado con un linfoma no Hodgkin leucémico y se encuentra hospitalizado en la sala de oncología hematológica del “Juan Manuel Márquez” en la capital cubana.

Hernández Pérez relata que desde el comienzo del tratamiento de la enfermedad de su sobrino “todo ha sido difícil por la falta de medicamentos e insumos médicos”.

Facebook/Yanara Caridad Hernández Pérez

“Nosotros, sus familiares, hemos tenido que volvernos casi magos para poder obtener la medicación que se necesita para su tratamiento”, apunta, además.

Igual explica que la gestión del hospital para indagar en farmacias de La Habana y en otras instituciones oncológicas del país “es tristemente caótica”.

Hernández Pérez detalló que cuando le aplicaron el primer tratamiento a su sobrino había dos citostáticos en el hospital Oncológico de La Habana, pero no lo habían localizado por la falta de gestión del hospital pediátrico donde se encuentra su sobrino.

“Ahí entramos los familiares y supimos que el medicamento estaba, lo que el hospital no había hecho la gestión para el traslado del mismo”, expuso.

Este martes, apuntó también, el pequeño Gabriel debía comenzar un nuevo tratamiento con un medicamento nombrado “mercaptopurina”, el cual se suponía ya se encontraba en el hospital, pero cuando se le solicita al enfermero dice que “no lo hay”.

“¿Cómo es posible que en el pase de visita sus doctoras nos hayan dicho que sí estaba el medicamento y después no aparece? ¿Dónde está la sensibilidad humana, el respeto al dolor? Es inconcebible esto”, apunta Hernández Pérez.

Igual exige que le den una explicación, y aunque podría entender que “si no hay un medicamento, es imposible inventarlo”, no entiende que un medicamento necesario para el tratamiento de un niño con cáncer esté confirmado en la mañana y en la noche ya no esté.