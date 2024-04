Paciente menor de edad sin medicamentos se suicida en Cienfuegos

Un paciente cubano menor de edad habría cometido suicidio en Cienfuegos ante la falta de medicamentos para sus padecimientos de índole psicológica.

Así lo denunció este martes en redes sociales un activista cubano que compartió una publicación con detalles de lo sucedido, acompañados del terrible testimonio gráfico de la tragedia.

Captura de pantalla Facebook / Alpidio Leyva

“Yodelvis, un niño cienfueguero de entre los 12 a 14 años, enfermo de los nervios y sin medicamentos, no encontró otra solución para su problema que tomar la decisión más fatal de su vida, lanzándose de un edificio de 18 plantas en la ciudad nuclear de Cienfuegos”, reportó el usuario identificado en Facebook como Alpidio Leyva.

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios oficialistas se hacen eco de lo sucedido. CiberCuba contactó con el autor de la publicación, quien confirmó el trágico suceso a través del testimonio de vecinos del Distrito Ciudad Nuclear que prefirieron mantener el anonimato.

“Este niño no tuvo la fortuna de encontrar el sistema de salud que pregona el régimen comunista para salvar su vida. Allí nadie le prestó la atención adecuada. Sabiendo que se trataba de un paciente sin medicamentos, solo es cuestión de tiempo para ver una tragedia de esta naturaleza”, denunció Leyva.

Al parecer, la crítica situación de la familia del menor con la falta de medicamentos para sus padecimientos era conocida en la comunidad. Acorde a lo relatado por Leyva a esta redacción, el menor y su familia requerían la atención de servicios psicosociales que no están contemplados en el sistema nacional de salud de del régimen cubano, ni en sus programas de atención social.

El desabastecimiento farmacéutico en Cuba sigue agudizándose, lo cual, junto a la escasez generalizada en el país y el riesgo de inseguridad alimentaria, está llevando al límite a amplias capas de la población.

Entre ellas, resultan especialmente vulnerables las personas que padecen de enfermedades mentales, y trastornos de conducta y personalidad, entre otros.

A finales de marzo, en medio de una situación desoladora, Evelyn Pineda, una madre cubana de 29 años, intentó acabar con su vida tras no poder proveer alimentos para su hijo paralítico y portador de VIH.

"Me deprimí demasiado por la situación que estoy enfrentando con mi hijo y lo que me dio fue por atentar contra mi vida porque no quiero verlo sufriendo por falta de sus alimentos", dijo en un duro testimonio a Cubanet.

A mediados de marzo, una mujer cubana se lanzó en la madrugada del último piso de un edificio de El Vedado y su cadáver fue encontrado al amanecer.

Un mes antes, el cuerpo sin vida de una madre cubana fue encontrado en la barriada habanera de La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo.

Fuentes no oficiales indicaron que podría tratarse de un presunto caso de suicidio. La mujer, de quien no ha trascendido su identidad, era madre de dos hijos, según indicaron vecinos al medio independiente CubaNet.

Vecinos de la zona comentaron al citado medio que la mujer se encontraba en estado de total desesperación por la escasez de comida en el país y la imposibilidad de brindarle una alimentación adecuada a sus hijos.

El pasado 24 de enero la joven cubana Gisselle Villafranca Llerena, de 24 años, murió tras lanzarse desde el octavo piso de la antigua Benéfica, en el municipio Luyanó. Sufría trastornos depresivos y sus familiares denunciaron negligencia médica en la atención a la paciente, quien supuestamente era tratada con un medicamento alternativo.

Los índices de suicidio se han disparado en Cuba a raíz del agravamiento de la situación generalizada en la isla, con una acelerada inflación, escasez de alimentos y productos de primera necesidad, y una crisis migratoria sin precedentes.

El gobierno cubano informó el pasado año que hay un incremento de los intentos de suicidio en provincias como Guantánamo, una de las regiones más empobrecidas del país.