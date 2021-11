Thalia disfruta de las decoraciones navideñas de Lili Estefan

Lili Estefan y Thalia disfrutando de las decoraciones navideñas Foto © Twitter/ UniNovelas

La cantante y actriz mexicana Thalia visitó a su gran amiga Lili Estefan para disfrutar de las famosas decoraciones navideñas de la presentadora del programa El gordo y la flaca de la cadena Univisión.

"Si no vengo yo a ti… Vengo a ver tu Navidad, enséñame tu Navidad", expresó la intérprete de éxitos como "Arrasando", "No me enseñaste" o "Tú y yo". En sus historias de Instagram, mostró algunos de los rincones de la casa de la sobrina del productor musical cubano Emilio Estefan.

Inflables, figuras gigantes de Papá Noel y de otros personajes característicos de esta época tan especial del año llenan todo el jardín de Lili. Incluso, un tren de tamaño real al que Thalia subió para tomarse fotos con su amiga en todo un despliegue de espíritu navideño.

"Me acabo de dar cuenta que somos más inmaduras que nuestros hijos", comentó Estefan en su perfil de Instagram, donde ya suma más de tres millones de seguidores.

"Me encantó verte aunque sea 15 minutos. Eso es suficiente para hacer nuestras locuras", agregó por su parte la actriz y cantante mexicana, protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como María la del barrio y Marimar.

La modelo y presentadora cubana advirtió a Thalia que ahora todos se enterarían de que pone los adornos de Navidad incluso antes de que pase el Día de Acción de Gracias.

Hace apenas unos meses, Lili celebró los 41 años de su salida de Cuba y el inicio de una nueva vida. La familia viajó primero a Costa Rica el 24 de agosto de 1980, y allí se reencontraron con Emilio Estefan, quien los ayudó a llegar a Estados Unidos.

