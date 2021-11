Caída de Karol G en concierto en Miami

La reguetonera colombiana Karol G protagonizó una aparatosa caída durante un concierto celebrado este viernes en Miami, en la cual aparentemente la artista no sufrió lesiones graves y continuó con su actuación.

Subida al escenario del FTX Arena, la cantante y compositora colombiana interpretaba el tema Ahora me llama cuando dio un mal paso y terminó rodando por unas escaleras en las que interpretaban su coreografía la artista y las bailarinas que le acompañaban.

“Y llámalo como tú quieras” cantaba Karol G justo en el momento en el que dio un paso en falso al bajar un peldaño, trastabilló y terminó rodando escaleras abajo hasta la parte baja del escenario.

Tras unos breves segundos en los que parecía no poder recuperarse de la caída, la colombiana se incorporó. Mientras tanto, la música no se detuvo ni tampoco el playback que acompañaba a la artista. Pasado el susto, la reguetonera se puso en pie y siguió su canción: “Lo que tú digas me resbala / Yo solo vivo a mi manera”.

“Se me partieron todas las uñas. Yo creo que me partí una rodilla. Me molestó y me duele todo, pero nada, después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida… los siento por lo que pasó. Yo quería que fuera perfecto”, dijo llorosa la cantante en el concierto, momentos después del accidente sufrido.

El momento fue compartido a través de redes sociales por usuarios que estaban entre el público del FTX Arena. De inmediato, los internautas se lanzaron a comentar el suceso, al que algunos compararon con la caída protagonizada por Beyoncé, otra estrella que conoce lo que es rodar por las escaleras durante un concierto.

“Qué icónica, nunca dejó de cantar, rodaba por las escaleras pero seguía cantando y afinada”, dijo irónico un usuario de Facebook. "Lo que tú digas me resbala (se resbala). Icónica mi chiquita, comprometida con su interpretación”, observó otra fan de la artista.

“¡Qué buenísima es. Se cayó y en plena caída seguía cantando!”, indicó otro usuario al que, como muchos, le llamó la atención de que su voz se siguiera escuchando aún en plena caída. “Se le llama Back Vocals o como dirían en LMD: voces de fondo”, contestó otro.

Este martes 23 de noviembre, la artista conoció de la nominación de su nuevo disco KG0516 para competir en la 64ª edición de los Premios Grammy 2022, en la categoría Mejor Disco de Música Urbana.

La noticia se conocía apenas unos días después de que se celebrasen los Latin Grammy 2021, en los cuales resultó premiada. En la próxima edición, la artista colombiana competirá en la categoría contra El último tour del mundo, de Bad Bunny; Afrodisíaco, de Rauw Alejandro; José, de J Balvin y Sin miedo (del amor y otros demonios), de Kali Uchis.

Este 18 de noviembre en Las Vegas, Karol G fue una de las premiadas de los Latin Grammy 2021, en la categoría de Mejor Interpretación de Reguetón por su tema Bichota.

Mientras estaba de concierto en Nueva York, la cantante colombiana recibió la noticia por el auricular mientras actuaba en el escenario. Justo cuando iba a interpretar Bichota, la artista conoció que resultaba la ganadora en una categoría en la que competía contra solo hombres.

"Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami", dijo totalmente emocionada por el reconocimiento ante su público.

