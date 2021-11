Suspenden cuenta de Tik Tok a la hija de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian y su hija Penelope Foto © Instagram/ Kourtney Kardashian

Penelope Disick, hija de Kourtney Kardashian y de Scott Disick, tenía una cuenta secreta en TikTok, que fue suspendida por incumplir una de las reglas y normativas para usar la aplicación: ser mayor de 13 años.

Según Metro World News el perfil de Penelope, de nueve años y cuyo usuario era @blah445087, tenía escrito lo siguiente en la sección de biografía: “Kourtney-Penelope” y “cuenta administrada por un adulto”.

Los videos e imágenes que subió la niña a su cuenta de TikTok se remontan a mediados de octubre, por lo que solo tenía unas semanas de haberse creado.

Kourtney no ha confirmado lo sucedido con la cuenta de su hija y, de hecho, nunca ha mencionado que tenga perfil de TikTok en alguna otra red social.

El último video que publicó la hija de Kourtney fue compartido por Kardashian desde Instagram, donde ponía “mi sous-chef”. En el video ambas preparaban chocolate caliente.

Para Penelope este era el contenido importante para compartir en la aplicación, pues ya había publicado otro clip donde preparaba macarrones con queso junto a su madre, mientras sonaba de fondo "All I Want for Chritsmas Is You", de Mariah Carey.

De acuerdo con Mason Disick, también hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, su madre eliminó sus redes sociales, donde había acumulado una gran cantidad de seguidores, por ser demasiado joven.

Por estos días, la hermana mayor de la familia Kardashian-Jenner disfruta de unas vacaciones paradisíacas junto a su novio Travis Barker, en Cabo San Luna, México.

La empresaria vive una auténtica luna de miel con el exintegrante de la banda Blink-182 y llegaron a comprometerse en octubre pasado, con una romántica pedida de mano en una playa de California, en la que el músico le preparó un corazón de rosas rodeado de velas.

