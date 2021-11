Vuelos a Cuba: Último mes de la libre importación de medicamentos, comida y aseo

Viajeros en aeropuerto cubano Foto © Facebook / Aduana de Cuba

Si no hay cambios en la normativa oficial, diciembre será el último mes para la libre importación a Cuba de alimentos, medicinas y productos de aseo sin pago arancelario ni límites de peso.

"Esta es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración”, dijo en julio el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en una comparecencia televisiva junto al gobernante Miguel Díaz-Canel.

El anuncio se produjo apenas tres días después del estallido de protestas multitudinarias a nivel nacional y constituyó una salida de emergencia del gobierno cubano para tratar de aplacar los incesantes reclamos de la población ante la crisis de abastecimientos y la inconformidad extendidas en el país.

Grupos de activistas fuera de Cuba habían presionado en las redes sociales para que se creara un corredor humanitario y se abriera la posibilidad de importar insumos para paliar la escasez que enfrenta la población, pero inicialmente la propuesta fue rechazada por la máxima dirección del gobierno y cuestionada por medios oficialistas.

A cambio, el gobierno acordó “autorizar excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin limite de valor de importación y libre de pago de aranceles”, explicó Marrero.

Hasta el momento, la Aduana de Cuba permitía la importación no comercial de 10 kilogramos de medicamentos sin aplicación de impuestos, pero tenía establecidas restricciones para alimentos y otros productos, con gravámenes impositivos de acuerdo al volumen.

La exención no ha aplicado para los viajeros que entren por los aeropuertos de Varadero y Cayo Coco, que por las limitaciones de la pandemia seguirán permitiendo una sola maleta de equipaje.

Las importaciones de personas naturales han estado sujetas a regulaciones que permiten llevar un valor máximo de mercancías de hasta mil puntos en concepto de misceláneas. Con las nuevas normativas, este límite de importación quedó suspendido para equipajes que contengan medicamentos, alimentos sellados al aire y aseo personal.

La Aduana de Cuba reiteró recientemente que ni la ropa ni el calzado que se importe podrán venir mezclados en el mismo equipaje de los medicamentos, el aseo y los alimentos. Aunque estos tres últimos sí pueden ligarse entre sí en las mismas maletas y entrarán al país, de esta manera, libre de costos.

Muchos grupos de cubanos en el exterior han aprovechado esta medida para enviar ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos, a la isla.

El propio Marrero, al anunciar la medida, aludió al descontento popular hacia la gestión sanitaria y el desabastecimiento biofarmaceútico, y lo atribuyó al embargo económico impuesto por Estados Unidos sobre Cuba.

"Se empeñan en vender esa matriz de opinión de que en Cuba no hay bloqueo [embargo]. Me he quedado asombrado con los comentarios de muchos familiares que le achacan la culpa de la crisis al gobierno".

Desde la entrada en vigor en julio de la libre importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos en Cuba, el 66 % de los viajeros que han arribado a Cuba se han acogido a la exención arancelaria.

Por esa vía han entrado a la isla toneladas de medicamentos, que seguramente seguirán haciendo falta en los próximos meses pues la crisis de abastecimiento en las farmacias cubanas no ha sido resulta.