Piden apoyo aéreo para buscar en mar abierto a joven desaparecido en Varadero

Allegados al joven buzo Alfredo Alejandro Díaz Alemán, quien desapareció desde el pasado viernes en aguas del canal de Paso Malo, en Varadero, provincia de Matanzas, piden un transporte aéreo que pueda alcanzar mar abierto para continuar la búsqueda.

“SOS, necesitamos transporte aéreo que pueda alcanzar mar abierto, no descartamos ninguna posibilidad, aún no aparece, ya estamos en el agua buscando. No perdemos la fe, tu apoyo hace la diferencia. Muchas gracias a todos los que no se rinden”, escribió en Facebook este miércoles el perfil identificado como Gobots Art, que se ha mantenido actualizando de forma muy activa sobre el tema.

En una publicación posterior, precisó que “se reforzó la búsqueda aérea”, y acompañó su afirmación de una foto en la que se ve un objeto en el aire a gran distancia.

Pidió, además, voluntarios para seguir la búsqueda por tierra.

En el día de ayer se voló un dron y se pudo abarcar más áreas; también salieron a buscar jóvenes que practican kitesurf y se utilizó la Técnica Canina, especialmente en el área de costa.

La Técnica Canina se desplegó fundamentalmente en el área de la costa cercana a los nuevos hoteles que se construyen en la zona del antiguo hotel Oasis.

Las labores de los buzos se mantienen en todas las áreas, con énfasis en las isletas y las esclusas del canal de Paso Malo.

Vecino de la localidad de Santa Marta, el joven de 22 años salió de su hogar hacia el área de pesca en su moto particular, que fue encontrada en el mismo punto por donde entró al mar.

Autoridades del MININT y de la Defensa Civil aclararon que Alfredo Alejandro no fue de pesca, sino que se acercó al lugar a practicar apnea, pues acostumbraba a descender entre 25 y 30 brazas.

Además de la búsqueda organizada por amigos, familiares y allegados al joven, se ha creado un Grupo de Trabajo Multidisciplinario integrado por fuerzas del Ministerio del Interior (MININT), Defensa Civil, Medicina Legal, Tropas Guardafronteras, Grupo de Rescate Ligero de los Bomberos y de la Cruz Roja, con el propósito de mantener el esfuerzo coordinado para la búsqueda.