Cubanos desalojados de edificio en Miami protestan frente al ayuntamiento para exigir una respuesta

Cubanos desalojados en Miami Foto © Captura de video

Los cubanos residentes en el edificio ubicado en el 5050 del noroeste y la calle 7, en Miami, protestaron frente al ayuntamiento de la ciudad para exigir una respuesta y ayuda cuando faltan diez días para quedarse literalmente en la calle.

Los inquilinos del edificio viven desde hace cinco meses en un hotel de la ciudad, tras ser desalojados de manera urgente de sus domicilios porque se detectaron problemas en las columnas principales de la estructura, pero el 15 de diciembre termina la ayuda y no saben lo que sucederá.

"Estamos viviendo en una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar el día siguiente. No se duerme y todos estamos estresados", declaró a América Te Vé, Nelia Torres, una de las propietarias.

A pesar de no vivir en el edificio, los residentes pagan las cuotas correspondientes con electricidad y mantenimiento y aseguran que la empresa Property Magement Firm no ha comenzado la reparación de las columnas estructurales.

La firma se negó a dar una respuesta a la prensa local y dijo que posteriormente emitiría un comunicado.

"No tenemos a dónde ir, somos muchas familias que no tenemos ingresos ni recursos, estamos en Navidad y los precios de las rentas están por los cielos y no sabemos qué vamos a hacer el 15 de diciembre", mencionó una de las residentes en la protesta frente al ayuntamiento de Miami.

El grupo de cubanos protestará próximamente en Tallahassee, con el fin de obtener una respuesta y solución a sus demandas, ya que hasta el momento nadie les orienta sobre cuáles son sus opciones.

Cuando en julio una inspección de especialistas de Miami dictaminó el desalojo por los daños estructurales, los vecinos quedaron impactados, porque comenzaría un momento de incertidumbre para todos.

La manager del edificio recogió el dinero para realizar unas labores de mantenimiento, pero nunca lo hizo y los inspectores le pusieron una advertencia, según reseñó una vecina a Telemundo 51.

La ciudad puso como fecha límite el 20 de agosto para solucionar los problemas, para lo cual contrató a un grupo de personas supuestamente cualificadas.

Ace Marrero, un representante que trabaja con la ciudad de Miami, explicó a la prensa que las reparaciones de las cinco columnas se hicieron sin supervisión y no tuvieron más remedio que ordenar el desalojo, por motivos de seguridad.