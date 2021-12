Activista cubana Saily González decide salir de la plataforma ciudadana Archipiélago

Saily González decide salir de Archipiélago Foto © Facebook/Saily González

La activista cubana Saily González anunció este domingo su retirada de la plataforma ciudadana Archipiélago, que promovió la Marcha Cívica por el Cambio del 15N en varias ciudades de Cuba.

“Hoy me aparto de Archipiélago, el emprendimiento más importante al que he contribuido en mi vida y el grupo humano que más fraterno me ha sido y es. Motivo: mi mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24. No busquen más razones que no hay”, apuntó en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Facebook comentó, además: “Voy a extrañar mucho a Archipiélago, pero no me iré muy lejos tampoco”, sin dar más detalles de lo que sigue en lo adelante para ella como activista.

“Tenemos el objetivo común de conquistar todos los derechos para todos los cubanos, de conseguir que todos podamos aportar a nuestro país, y los frentes en los que yo lucho nunca serán excluyentes, como no lo es tampoco el de Archipiélago. Esto nos hermana, y hermana también conmigo a todo el que piense así”, argumentó.

En esta publicación también aclaró que esta salida de la plataforma ciudadana no es porque piense emigrar de Cuba. “No señores, no me voy del país”, puntualizó González.

En los comentarios de su post, el profesor David Martínez Espinosa, integrante de Archipiélago en la ciudad de Cienfuegos, dijo: “Te queremos mi amiga. Fue un placer conocerte. Seguimos en la lucha contra la barbarie. Dios te bendiga”.

“Te apoyo Saily González Velázquez. Ya esto me demuestra lo que hace rato publiqué y muchos me criticaron por ‘desalentador’, ‘claria’, etc. etc. El grupo ha llegado a su techo, y se necesita otra dinámica. Lo último que propuse pasó por debajo de la mesa, ni se debatió. YO TAMBIÉN ME VOY DE ARCHIPIÉLAGO. Como le dije a Fernando Almeyda, nos vemos en el camino”, expuso en otro comentario el activista Juan Alberto Pérez.

Otros internautas dijeron: “Saily llevas en ti la dignidad de millones de cubanos. Hasta siempre. Suerte en tus nuevos proyectos” y “Mi admiración para ti, decidas lo que decidas, aquí estaremos apoyando, suerte y bendiciones, espero que estés bien”.

“La libertad de Cuba no depende de un solo grupo. Eso es lo que quiere la dictadura y de esa manera es fácil mantener el control. No nos dejemos vencer porque ellos al final están cerrando ese grupo. Son millones de cubanos en contra del sistema y todos tenemos que levantar la voz en el momento que violen nuestro derecho”, concluyó otro internauta sobre la salida de la activista de Archipiélago.

Este sábado igual trascendió que el abogado cubano Fernando Almeyda renunció a la coordinación y moderación del grupo Archipiélago y aclaró que no se aparta de la lucha por la justicia, libertad, democracia y bienestar para el pueblo de la isla.

"El matiz político de la plataforma y de algunos de sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política", escribió Almeyda en su perfil de Facebook.

Asimismo, antes de Almeyda había renunciado a la coordinación de Archipiélago la activista Daniela Rojo "a raíz de problemas personales y familiares".

"Mi salida de Archipiélago no tiene nada que ver con un cambio en mis ideas o en mi posición política, pero necesito abrigar a mi familia, la que más ha sufrido este proceso, en especial mis niños", explicó la activista.