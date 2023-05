Activistas y artistas cubanos muestran su solidaridad con el pueblo de Caimanera tras protesta pacífica

Artistas y activistas cubanos mostraron su solidaridad con el pueblo de Caimanera tras la manifestación en contra del gobierno que fue reprimida brutalmente este sábado.

Cantantes como Aymée Nuviola, Leoni Torres, Lenier Mesa, Alexander Delgado de Gente de Zona, Yotuel y Daymé Arocena mostraron su solidaridad con los manifestantes que se levantaron contra un gobierno “dirigido por delicncuentes”.

Captura Instagram / Aymée Nuviola

Aymée y Lenier incluyeron imágenes de las manifestaciones en sus historias de Instagram acompañadas de frases como: “Cuba en la calle” y “libertad para el pueblo de Cuba”.

Captura Instagram / Lenier Mesa

La intérprete de “Pan para Yolanda” publicó luego un video donde brindó su apoyo a los manifestantes y les pidió que se cuidaran a los que salieran a la calle a exigir sus derechos.

“Estamos con ustedes, mis hermanos. Sabemos que es peligroso y también sabemos que desde aquí es muy fácil mandar a tirarse a las calles cuando nosotros no lo hicimos. Por eso este video es para darles ánimo y apoyo a aquellos que si han decidido salir a exigir sus derechos. Recuerden que en la unión está la fuerza, y que como dice la Biblia, no podemos servir a dos amos al mismo tiempo porque a uno de los dos traicionarás, así que, si has elegido el camino de la libertad, defiéndelo, sírvele y hónralo con valor y constancia”, comentó.

Por su parte, Torres opinó en una publicación de Instagram, donde también incluyó videos de las protestas: “Ayer nuevamente mi pueblo dejó bien claro su sentir. Saben que es un país dirigido por delincuentes con guayaberas que no quieren que su gente viva decentemente”.

“Mi Cuba de nuevo en la calle, mi gente!!! Reclamando libertad!! Patria y Vida, ¡abajo la dictadura! ¡Viva Cuba Libre!”, fue el mensaje que posteó en sus historias el director de Gente de Zona, Alexander Delgado; mientras que Yotuel escribió: “#PatriayVida #SOSCuba El pueblo cubano está en la calle”.

Captura Instagram / Alexander Delgado

Captura Instagram / Yotuel

También la cantante Daymé Arocena se emocionó con los videos del pueblo de Caimanera exigiendo sus derechos.

“A pesar de la represión que sufrieron los caimaneros ayer, yo no puedo dejar de sentir esperanza. En ella deposito mi canto y mis canciones. ¡Qué regalo más bello que a 3 días del lanzamiento de 'Para mover los pies' se haya dado un acto tan necesario como este!”, comentó en referencia a su próximo disco.

La activista Carolina Barrero posteó videos de la represión y denunció que “así los militares de la dictadura castrista golpearon a las mujeres y hombres que protestaban pacíficamente en Caimanera, Guantánamo, mientras cortaban el internet”.

La historiadora del arte instó a los medios de prensa internacionales a hacerse eco de las brutales golpizas.

“De fondo la multitud corea Patria y Vida, el grito de guerra del pueblo contra la dictadura que los agrede. La prensa internacional acreditada en Cuba debe apoyar a los manifestantes que arrestan los militares visibilizando lo que sucede”, subrayó en la misma cuerda la activista Saily González.

También la activista Thais Franco celebró la protesta con diversas consignas.

“Cuba en las calles. Calle sin retorno. Cubano es ahora. ¡Es Libertad!”, escribió en Facebook.

Asimismo, el dramaturgo Yunior García exhortó a “los gobiernos e instituciones democráticas en el mundo a no seguir ignorando los abusos de una dictadura grosera y enferma de poder.”

En la tarde de este sábado, cientos de habitantes de Caimanera, municipio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo, salieron pacíficamente a las calles a protestar por la escasez y los apagones, y a viva voz exigieron “Libertad” frente a las sedes del gobierno y el partido.

La protesta pacífica de los ciudadanos fue violentamente reprimida por efectivos de Brigadas Especiales del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, que arrestó a cinco jóvenes manifestantes, cuyo paradero se desconoce.

El régimen cubano cortó la conexión a internet en todo el territorio nacional, tras la multitudinaria manifestación en esa oriental localidad por la ineficiente gestión de la crisis por parte del régimen.

Este domingo, familiares de los jóvenes arrestados denunciaron la brutal represión a que estos fueron sometidos y exigieron su liberación.