Elton John y Ed Sheeran estrenan videoclip de "Merry Christmas"

Los reconocidos cantantes británicos Elton John y Ed Sheeran estrenaron el videoclip de “Merry Christmas”, un villancico que nos recuerda todo lo relacionado con esta época tan especial del año: los cascabeles, los renos, Papa Noel, los gorros blancos y rojos y, por supuesto, la música, forman parte de ese pack que no pueden faltar en estas fiestas.

El audiovisual, compartido en el canal oficial de YouTube del autor e intérprete de “Perfect”, suma más de 12 millones de visualizaciones y 441,000 likes, muestra de la popularidad de estas dos figuras del espectáculo a nivel internacional.

El clip, protagonizado por Sheeran y Elton John, tiene muy presente lo importante que es divertirse y rodearse de buenas vibras en esta época del año. Ambos artistas lo pasan en grande con una guitarra, un piano y rodeados de personas dispuestas a celebrar este encuentro.

En una de las escenas, Sheeran nos regala un momento muy divertido en el que luce un traje de Papá Noel con pantalones cortos. Lo da todo al ritmo de la canción y rodeado de regalos. También lo vemos luciendo un outfit al más puro estilo de Elton John en uno de los fragmentos.

Las ganancias de la canción y del audiovisual serán donadas en su totalidad y a partes iguales a la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation y a la Elton John AIDS Foundation, dos organizaciones benéficas creadas por estos artistas y filántropos.

El sencillo, compuesto a dos manos por Sheeran y el autor de “Rocket Man” y producido por el sello Warner Music, registra la primera colaboración oficial de estas dos superestrellas, que además cultivan una amistad desde hace más de 10 años.

Si bien es su primer clip juntos, esta no es la primera vez que Ed y Elton se unen para hacer música, pues ya lo habían hecho hace cuatro años cuando en un show de Sheeran cantaron una versión acústica de “Don’t Go Breaking My Heart”, versión que formó parte de Jumpers For Goalposts, show-film que registró y recopiló parte de una gira del joven compositor de “Shape of you”.

El cuarto álbum de Sheeran, Equal, salió oficialmente al mercado el pasado 29 de octubre como sucesor de Divide, su fonograma de 2017. Por su parte, el autor de “Return to Paradise” aún se encuentra cosechando el éxito de “Cold Heart”, su reciente colaboración con la también británica Dua Lipa.

Los logros profesionales de Sir Elton John hasta la fecha son insuperables en cuanto a amplitud y longevidad. Es uno de los solistas más vendidos de todos los tiempos, con más de 300 millones de fonogramas en todo el mundo. Solo en las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos tiene un Disco de Diamante, 32 de Platino o Multiplatino y 21 de Oro. Además, ha logrado incluir más de 70 éxitos en el Top 40 de Billboard.

Tiene el récord del single más vendido de todos los tiempos, “Candle in the Wind”, que en 1977 comercializó 33 millones de copias. Lanzado en 2017, el álbum Ultimate Greatest Hits ha pasado más de 200 semanas consecutivas en el top 75 de las listas de álbumes del Reino Unido, y más de 110 de ellas en el top 20.

Por su parte, Ed Sheeran ha vendido más de 45 millones de álbumes y 150 millones de sencillos. Su último álbum, Equal, vendió más de 1.5 millones de copias. Él se llevó un American Music Awards por "Artista pop masculino favorito" y aseguró una nominación a "Mejor Canción del año" en los Grammy de 2022. Es, además, el artista británico más reproducido en Spotify.

