VIRAL: Elton John sorprende cantando en un restaurante de Cannes su tema "Cold Heart" con Dua Lipa

Elton John promociona en un restaurante de Cannes su tema con Dua Lipa Foto © Collage CiberCuba

Sorpresón se llevaron los clientes que en días recientes acudieron al restaurante La Guérite de Cannes, donde tuvieron la suerte de ver en directo al afamado cantante Elton John.

Sir Elton, quien no se presentaba en vivo desde antes de la pandemia, aprovechó estar en plena promoción de su tema en colaboración con Dua Lipa "Cold Heart" para hacer una improvisada presentación, con la que derrochó vitalidad y buena energía que contagiaron al inesperado público.

Según han referido varios medios, el artífice de himnos como "Your Song" o " Candle in the wind", se encontraba comiendo en el restaurante junto a su marido David Furnish, cuando se acercó a la cabina del DJ para interpretar en vivo su nuevo single junto con Dua Lipa.

Entregado él y mucho más entregados los comensales, disfrutaron del remix hecho por PNAU, que versiona algunos de los más icónicos temas del inglés, incluido "Sacrifice", adaptado a divertidos y movidos ritmos de dance.

Ataviado con un atuendo colorido y veraniego de bermudas y camisa, y sus inseparables gafas, el también pianista, compositor y músico británico animaba a los presentes a dejarse llevar por la pegajosa y alegre melodía del single.

Desde el restaurante, cuya especialidad según anuncian en sus plataformas es la comida mediterránea, no tardaron en agradecer al multipremiado intérprete por la repentina e improvisada sesión de buena música.

El videoclip del tema, lanzado el pasado 13 de agosto, un animado a cargo de Raman Djafari, ya roza los 4 millones de reproducciones en Youtube.

"Estoy super emocionada" había dicho antes del estreno la cantante y compositora británica por su colaboración con el ganador de varios premios Óscar, Grammy y Globos de oro, entre otros muchos reconocimientos a su vasta trayectoria musical.

