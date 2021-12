Médico cubano recibe una moto como regalo de sus pacientes

El médico cubano Miguel Alexander Concepción López recibió una moto como regalo de sus pacientes, quienes pagaron el vehículo haciendo una recaudación de dinero espontánea.

Sandra Luciano, que inició la recaudación espontánea de dinero, no imaginó nunca que tantos compatriotas se sumarían a su causa: lograron reunir 256,240 pesos.

Eligieron el 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana, para entregar el regalo al Dr. Concepción López, "Ale" como le llaman sus pacientes. Le obsequiaron una moto Suzuki.

Escambray entrevistó a la mujer que inició la colecta de dinero, quien es maestra en Santa Lucía y contó la historia que la motivó a impulsar esta iniciativa en favor del médico y vecino de la comunidad.

Luciano y su familia fueron diagnosticados con coronavirus el 1 de octubre. Su madre de 85 años padecía demencia y falleció. El vecino y médico Dr. Concepción López estuvo todo el tiempo atento al padecimiento de la familia, durante más de 20 días. Así como él velaba por ellos, ellos comenzaron a notar el esfuerzo que hacía el galeno para estar siempre presente.

“Veíamos la situación de Ale en su ir y venir al hospital, porque él es cirujano en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos. Tantas personas buscándolo, hasta en su tiempo de ocio. Hablamos en familia de la idea de gratificarlo, pero hablamos de unir a las personas, el que quisiera unirse, para comprarle una motorina”, contó Luciano.

Usó las redes sociales para hacer la colecta de dinero a fin de comprar una motorina a su médico. A su iniciativa se unieron cientos de pacientes del galeno, en Santa Lucía y en otros territorios de Sancti Spíritus, que aportaron desde 20 o 50 pesos hasta más, si podían.

Luciano asegura que fue un secreto compartido entre cientos de personas y que no mediaron autoridades locales ni el Estado en la iniciativa popular para comprar el obsequio al médico.

“Los que estamos hoy aquí frente a tu casa, son tu familia, es tu pueblo que viene a buscarte y a pedirte tantas veces que nos des la mano. Tú eres el médico de Santa Lucía que vive en la línea roja”, dijo la organizadora del homenaje al Dr. Concepción López, ante la mirada atenta de decenas de ciudadanos aglomerados frente a la casa del galeno.

"No me esperaba en lo absoluto nada de eso. Después de llegar del trabajo a mi cuadra, a mi casa, vi tantas personas esperando, me emocioné muchísimo. Le soy sincero, se me salieron las lágrimas. Es muy reconfortante, se siente uno con una satisfacción tan grande que es difícil de describir. Cuando llegó la moto, me monté, pero tenía tremenda flojera en los pies. Es una de las emociones más grandes que yo he vivido”, confesó el médico agasajado.

El galeno contó que cuando su población estuvo considerada en zona roja por el coronavirus decidió ofrecer una mano a sus colegas que trabajaban en la comunidad porque eran muchas las personas enfermas.

"A veces el solo hecho de estar cerca de ellos, orientar qué se debía hacer, es sumamente importante. Qué pasa, que cuando uno nace en un pueblo pequeño todas esas personas se vuelven tu familia, es el lugar donde nací, me críe, cada paciente que vi, cada persona que se ayuda es como si fuera de tu propia sangre", expresó el Dr. Concepción López.

La situación de miles de médicos en Cuba es sumamente difícil; muchos deben recorrer largas distancias para atender a sus pacientes o para llegar a sus policlínicos y hospitales.

El transporte ha sido más complicado aún en tiempos de coronavirus para los profesionales de la salud, porque se han incrementado sus jornadas de trabajo y el país en muchos municipios no posee ni una ambulancia para el traslado de enfermos.